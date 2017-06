Yanina Latorre contó cómo es la relación que mantiene con su marido Diego Latorre después de que aparecieran escandalosos chats que demuestran la supuesta infidelidad con Natacha Jaitt. "Le estoy poniendo mucha onda, pero estoy cansada y tengo angustia adentro", confesó la panelista que el viernes pasado se quebró en Showmatch después de escuchar las palabras de Moria y Polino.

"Yo trato de reirme en televisión, no buscaba llorar y lo que me dijo me quebró el consuelo. Tampoco hice un drama", agregó Yanina para quienes dicen que todo está armado.

Seguí leyendo esta nota en RatingCero.com.