Embed ¿Cuánto se lleva de tu salario el pago de los servicios más básicos?https://t.co/WYtPETQOC9 pic.twitter.com/D31qti2hRv — minutouno (@minutounocom) 3 de marzo de 2017

Embed En la gestión de Macri la pobreza creció 4 puntos y llegó al 32,9%https://t.co/if4KAj2ANi pic.twitter.com/FtYlSBlUGz — minutouno (@minutounocom) 22 de junio de 2017

Else reunirá este martes a partir de las 16 para fijar el nuevo piso salarial. Funcionarios nacionales, gremios y empresarios buscarán fijar el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que en la actualidad es de 8.060 pesos.Los representantes gremiales y el gobierno nacional ya anticiparon las posiciones que llevarán a la mesa de negociación y entre ambas posturas hay un abismo que dificilmente puedan cerrar de manera satisfactoria para todas las parte sinvolucradas. De hecho dentro de la CGT no existen mayores expectativas sobre las posibilidades de un incremento significativo del SMVM. Desde los gremios reclaman llevarlo a 15 mil pesos mientras que el gobierno de Mauricio Macri ya adelantó que la suba debería ir a tono con el techo que intentan imponer a todas las negociaciones paritarias: 20%.La última actualización del SMVM data de enero pasado cuando llegó a losSi se actualizara a tono con las pretensiones del gobierno nacional, un 20%, como también ocurrió con los salarios de los estatales, el nuevo SMVM pasaría, tras una suba escalonada en tres tramos, a 9.672 pesos. Muy lejos de los 15 mil reclamados por la CGT y la CTA."Si las mediciones propias de la CGT determinan que la canasta básica es deno es posible reclamar una cifra menor", había señalado hace algunos días Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros cegetistas junto con Carlos Acuña y Héctor Daer.Además del salario mínimo, en la reunión que tendrá lugar en la sede delen la Avenida Leandro N. Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires, se pondrán también en consideración otros temas sobre los que las partes estuvieron trabajando en los dos últimos meses distintas comisiones tripartitas.Las comisiones que estuvieron trabajando fueron las delEn este sentidojefe del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, advirtió que en el encuentro no solo se abordará el tema salarial, porque "la CGT también está muy preocupada por la iniciativa denominada 'Empleo Joven ', la situación del PAMI y las obras sociales, lo que de ninguna manera son cuestiones simbólicas".