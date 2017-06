Embed Suena con fuerza Paulinho para jugar la temporada que viene en el Barça. El internacional brasileño de 28 años habría recibido una oferta la cual seria de 20M como recambio de Busquets. Es un todoterreno, que ayudaría a mejorar al medio campo con su experiencia y su trabajo. Pero realmente lo necesitamos? En mi opinión tenemos muchos jugadores en esa posición y hoy en día la prioridad es Verratti y no creo que sea necesario, si acaba viniendo será bien recibido ya que todo lo que ayude es bueno, pero a día de hoy solo nos vale el italiano. Verratti es el plan A/B/C y todos los que quedan del Barça y hay que dejárselo todo por el. Veremos lo que pasa en las próximas horas.. ⚽ Una publicación compartida de fcb.mort1899 (@fcb.mort1899) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 2:29 PDT

Paulinho.jpg

El actual club del jugador de 28 años, el, solicita no menos de 40 millones de euros por su traspaso, algo que el propio Paulinho no vería con malos ojos.Primero dijo que "es un orgullo" que un club como Barcelona ponga sus ojos en él y luego, un "like" enlo terminó de confirmar.Desde su cuenta personal, algo que podría ser un claro indicio de las intenciones del ex jugador del