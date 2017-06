El año pasado Micaela estaba buscando trabajo y se encontró con una búsqueda a la que se postuló. Se trataba de un puesto que buscaba una administrativa femenina .

Un día el hombre la contactó y tras encontrar que la empresa seguía en Facebook páginas de modelos semidesnudas que nada tenían que ver con la construcción,decidió no concretar la entrevista. El hombre que la atendió se molestó y la insultó. Ella contó su experiencia en las redes sociales y se sorprendió por las respuestas que recibió: al menos a 80 mujeres les había pasado lo mismo.

Con la misma metodología y en búsqueda de mujeres jóvenes, Héctor les escribía por Whatsapp a las postulantes donde les pedía book de fotos, vestimenta elegante y disponibilidad para acompañarlo, incluso " si quiero ir a almorzar a Puerto Madero".

Hace unas semanas, Ayelén compartió la conversación que tuvo con el tal Héctor en una conversación telefónica y por mensaje de texto: "Me llama, me hace preguntas básicas de búsqueda laboral, me empieza a contar de qué trata el puesto y ahí empieza la cosa rara", escribió la joven en las redes sociales.

"Me dijo cosas como ´yo necesito alguien que sea mi sombra, que me acompañe tanto en lo laboral como en lo personal y en lo INTIMO´", continuó.

"´Por ahí si te portás bien y sos gauchita te compro un auto, ja ja´y varias cosas mas que ahora no puedo recordar porque estoy temblando", aseguró la joven que recibió otra decenas de mensajes que decían que habían pasado por la misma situación.

Lucía también hizo la denuncia y la compartió en Facebook. "Me empezó a contar sobre el puesto que necesitaba cubrir con muchísima urgencia, buscaba a una administrativa/secretaría la cual sería su mano derecha, "su sombra" tanto en los temas del negocio como en su vida privada. Tenia que estar dispuesta a trabajar en una oficina, tener buenos conocimientos de PC, acompañarlo a reuniones con los clientes a bares y prestarme para hacer ´sociales´".

"´Si a mí me dan ganas de ir a almorzar a Puerto Madero, vos tenés que estar dispuesta a acompañarme". Ésta fue la segunda frase que me hizo ruido..", publicó la joven y agregó: "Me contó que a él le encantaba hacer deportes y me preguntó si me interesaba el deporte(!?!?!? ) Iba a tener un gimnasio pago con pileta climatizada para que vaya cuando quisiera".

Si bien las chicas realizaron la denuncia, que ya cuenta con testigos, que se encuentra radicada en la Fiscalía N°2 de Morón a cargo del fiscal Carlos Hernán García, la publicación de Omega Asociados en los sitios de búsquedas laborales todavía sigue activa.

Si tuviste una experiencia similar, podés sumar tu testimonio de forma anónima a la línea 145 en la denuncia nº 7348 ampliación nº 10988.