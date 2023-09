Martina Stewart Usher liquidó al Conejo tras su infidelidad a Coti Romero

“Yo tengo buena onda con Coti, no entendí si el video de la infidelidad lo había visto o se lo pusieron ahí al aire, no puedo no ponerme en el lugar de mujer y empatizar con ella, no sé cuál fue la idea que lo vea por primera vez ahí en el programa, lo sentí innecesario y la abracé a la distancia porque no me gustó”, comenzó diciendo la ex integrante del reality.

Qué dijo Martina de GH sobre el Conejo

Martina Stewart

En ese sentido, Martina profundizó: “Yo creo que cualquier mujer o cualquier hombre que esté con una persona que le falte el respeto es mucha persona para el otro, en el caso de Coti lo aplico porque la conozco y es una bomba, estar al lado de una persona que no te respeta no sé, lo más doloroso es haber visto el video ahí y exponerla en frente de todos”.

“A mí me parece que a él le sirve mediaticamente y que es un tema que garpa, yo siendo Coti no me sumaría a ese tema, que la falta de respeto hacía mí sea un tema de previa no entraría yo y tampoco lo perdonaría”, agregó.

Martina aseguró que: “Siempre hay que terminar bien con las personas y no sirve quedarse con esa angustia pero no te voy a dar previa con un tema que a mi me lastima, ni en pedo”.

“¿Nunca te cayó bien el Conejo, no?”, le preguntó Juan Etchegoyen a la ex GH y ella respondió: “No me cae mal el Conejo, siempre estuvo con un filtro aislado y no se abrió con los demás, no lo banco con lo que hizo en nada”.