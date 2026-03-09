Alquilar hoy: por qué la garantía se volvió el mayor problema (y cómo ayuda el seguro de caución)

¿Y cuánto cuesta?

Depende del caso, del contrato y de tu perfil. Para darte una idea, La Nación publicó un ejemplo de garantía privada donde, para un alquiler de $500.000 con $100.000 de expensas, el costo inicial total puede rondar $1.000.000 (pago único al inicio).

Cómo lo trabaja Providencia Seguros

Providencia Seguros explica que el trámite se apoya en documentación simple: copia preliminar del contrato y comprobantes de ingresos. Si estás en relación de dependencia, se pide antigüedad mínima y recibos; si sos autónomo, ingresos certificados por contador. Además, se evalúa que el alquiler sea "pagable" en relación con tus ingresos.

"Hoy para mucha gente el problema no es solo pagar el alquiler, sino poder entrar al contrato. El seguro de caución reemplaza la garantía propietaria y ordena el proceso con criterios claros. Evaluamos ingresos para que el canon mensual sea sostenible y no supere el 35% del ingreso", señaló Carlos Salinas, de Providencia Seguros.

Por qué se usa cada vez más

Porque resuelve una situación muy común: gente que puede pagar el alquiler pero queda afuera por no tener garante. En esos casos, el seguro de caución funciona como una llave: ordena el proceso, evita depender de terceros y acelera la firma, algo clave en épocas de mudanzas y renovaciones.