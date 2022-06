Ángel Correa será operado y dio detalles de su salud

"Me hace muy bien como persona que muchos me llamen y me pregunten cómo me siento, ya que recibo de ustedes fuerzas permanentemente y sin esas energías no podría crecer día a día en lo que amo que es simplemente jugar al fútbol", agregó.

Correa fue intervenido en microcirugía cardíaca en Nueva York en 2014 y volverá a pasar nuevamente por el quirófano para "corregir una cicatriz".

"Quiero que sepan que este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace años en Estados Unidos. Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso se trata, de nunca darse por vencido ni aun en las más feas, nunca bajar los brazos. ¡Seguir metiendo y pensando en positivo!", destacó el campeón de América con la Selección Argentina en 2021.

Además, sumó: "Les voy a contar algo, un enfermero que me cuidaba en ese hospital, sin conocerme y sin saber quién era, se me acercó a la cama y me dijo al oído que debía estar orgulloso de mis cicatrices porque me iban a servir de mapa para no perderme en la vida, y que cada cicatriz enseña algo, tanto las de la piel como las del corazón y de los sentimientos".

"Por todo esto, les quiero contar que si Dios quiere, en una semana estaré para jugar de nuevo y para seguir dando lo mejor de mi persona en cada lugar en donde me toque estar", agregó.

El futbolista de 27 años reflexionó: "La vida nos enseña a cada momento que nada está asegurado".

La carta abierta de Ángel Correa