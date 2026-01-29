Aumenta el Subte: las dos claves para pagar menos y evitar la tarifa de casi $2.000 en febrero de 2026
El Subte y el Premetro aumentan, pero quienes no tengan la tarjeta registrada pagarán más. Descuentos por pasajero frecuente y quiénes viajan gratis.
Se oficializó el nuevo cuadro tarifario para el Subte y el Premetro, aplicando un fuerte incremento que llevará el valor del pasaje general a $1.320. Sin embargo, el impacto en el bolsillo será desigual: aquellos usuarios que no tengan su tarjeta SUBE registrada sufrirán un recargo considerable, debiendo abonar una tarifa plana de $1.950,51.
Ante este escenario, la clave para pagar menos reside en dos puntos fundamentales: nominalizar la tarjeta y aprovechar el sistema de descuentos automáticos por cantidad de viajes mensuales.
La escala de descuentos: cuánto se paga según el uso
El sistema de tarifa escalonada premia al pasajero frecuente. Cuantos más viajes se realicen en el mes, menor será el costo unitario del boleto.
Así quedan los valores para quienes tengan la SUBE registrada:
-
1 a 20 viajes: $1.320,00
21 a 30 viajes: $1.056,00
31 a 40 viajes: $924,00
41 viajes en adelante: $792,00
En cambio, para las SUBE sin registrar, no rigen estos beneficios y los precios se disparan:
-
1 a 20 viajes: $1.950,51
21 a 30 viajes: $1.560,41
31 a 40 viajes: $1.365,36
41 viajes en adelante: $1.170,31
Premetro y Tarifas Sociales
El viaje en Premetro también se actualiza. La tarifa simple costará $462,00, mientras que sin registro el valor asciende a $734,58.
Por otro lado, se mantienen los beneficios para los grupos vulnerables y exceptuados, que permiten viajar con tarifas reducidas o incluso gratis:
-
Tarifa Social: $462,00
Tarifa Estudiantil: $184,80
Tarifa Maestro: $409,20
Viajan gratis ($0,00): Jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes con boleto primario/secundario.
