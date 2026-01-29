Aumenta el Subte: las dos claves para pagar menos y evitar la tarifa de casi $2.000 en febrero de 2026

1 a 20 viajes: $1.950,51

21 a 30 viajes: $1.560,41

31 a 40 viajes: $1.365,36

41 viajes en adelante: $1.170,31

Premetro y Tarifas Sociales

El viaje en Premetro también se actualiza. La tarifa simple costará $462,00, mientras que sin registro el valor asciende a $734,58.

Por otro lado, se mantienen los beneficios para los grupos vulnerables y exceptuados, que permiten viajar con tarifas reducidas o incluso gratis:

image Nueva tarifa del subte