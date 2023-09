La polémica revelación de Beligoy sobre su comunicación con los árbitros

"Cuando lo creo conveniente, hablo con los árbitros en el entretiempo. Si veo algo que no me gusta o están haciendo mal, los llamo. A veces me atienden y a veces no", expresó en Equipo F. Y además agregó: “No es algo sistemático, pero lo he hecho. Sobre todo con el tema de inseguridad, suspensión de partidos o cuando veo que están en otra cancha”.

¿LO SABÍAS? Federico Beligoy declaró que PUEDE (y que lo hizo) llamar a los árbitros en el entretiempo de los partidos.



