Córdoba: una mujer sobrepasó autos en una curva cerrada de las Altas Cumbres y la Caminera pidió algo insólito
Una mujer fue filmada haciendo maniobras criminales en plena ruta de montaña de Córdoba. El conductor que la denunció reveló la temeraria respuesta policial.
Un nuevo video de imprudencia al volante sacudió a la provincia de Córdoba en las últimas horas. Las imágenes muestran a una camioneta Toyota Hilux roja realizando adelantamientos temerarios en plena ruta de las Altas Cumbres, cruzando la doble línea amarilla en curvas y subidas, poniendo en riesgo la vida de decenas de personas.
No obstante, lo más llamativo del caso no fue solo la infracción, sino la insólita respuesta que recibió el denunciante por parte de la Policía Caminera.
IMPORTANTE: A qué hora bajará 17 grados la temperatura por el tormentón del verano
El conductor que grabó la secuencia relató a El Doce que intentó alertar a las autoridades en tres oportunidades. Tras el primer aviso en un puesto de Mina Clavero, y un segundo intento con un móvil policial, llegó al puesto de Copina. Allí, la respuesta lo dejó atónito: "Me dijeron que no sabían qué hacer porque el policía anterior no les pasó el dominio", explicó. Y agregó el detalle más polémico: "Me dijeron que me comunique con 'Canal 12', que lo hacían viral y la Justicia tomaría cartas en el asunto".
Deuda millonaria y antecedentes
La viralización del video destapó otro escándalo: la patente del vehículo (AA685HS) acumula una deuda sideral. Según los registros oficiales de Rentas, la camioneta debe más de $3.200.000 en impuestos y registra multas impagas por casi $3.000.000. El historial incluye infracciones por falta de luces, exceso de ocupantes y transporte de carga indebida. Aunque figuran sanciones a nombre de distintos titulares, la conductora de las últimas actas fue identificada como Alejandra Edith Lucchesi.
La intervención de la Provincia de Córdoba
Tras el escándalo mediático, el Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito tomó cartas en el asunto. Las autoridades informaron que investigarán el hecho para aplicar sanciones, siguiendo el antecedente de la conductora de la Renault Koleos que fue inhabilitada y denunciada penalmente por una maniobra similar. "Esperan que mate a alguien para hacer algo", se lamentó el testigo, indignado por la falta de acción preventiva en una de las rutas más peligrosas del país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario