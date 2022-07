Esto dijo Cristina Kirchner sobre Martín Guzmán, Melconian y la inflación

Me dice «abrazo», me pone «¿qué me habrá querido decir ahora que escribe en inglés esta chica?» y se ríe. Bueno, nos reímos. Bueno, resulta que el 14 de junio, esto fue el 2 de junio, Pía Astori es una de las integrantes más importantes, su padre fue fundador de la Fundación Mediterránea, «me dicen de la Mediterránea que si puede ser el miércoles 22 con Cristina». «Sí, cerralo», le digo, el lugar arreglalo con Mariano. Bueno, y allá fuimos. Está claro que ni Carlos Melconian piensa como yo, ni yo pienso como él, ¿no?

Creo que no hace falta que lo aclaremos. Pero a mí me gusta escuchar a todos, porque a lo mejor yo estoy equivocada y si me convencen que estoy equivocada, «ah bueno, no va a ser la primera vez que alguien me convenza de que estoy equivocada» y hago lo que no pensaba hacer, ojoco. ¡Ojoco, no es la primera vez! Y fuimos a una reunión, muy buena, en la cual estuvimos mucho tiempo reunidos.

¿A qué voy? Que cuando se conoció le dijeron de todo los del otro lado al pobre Melconian, ¡mirá vos, yo diciendo pobre Melconian! Lo mataron, lo agredieron, violentos, ¿pero en serio piensan que de esa manera se puede construir un país? Yo creo que hay algunas cosas que están empezando a verificarse.

Creo que sí tuvimos una coincidencia y que es la economía bimonetaria, ¡no es poca cosa! No es que lo haya inventado yo el término de la economía bimonetaria, pero fui la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria.

Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones. Yo creo que… Y sigo diciendo el tema del déficit fiscal, que lo estuve explicando en la reunión anterior cuando di los cuadros de los países del G20, no es que me convierta en una apologista del déficit fiscal, pero sincera y sencillamente no creo que sea esa la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina.

Porque además de los ejemplos que di la vez anterior, si uno mira los treinta y pico de países de la Unión Europea, ustedes saben que la UE, la zona del euro tiene reglas fiscales y económicas muy rígidas para formar parte de la UE, una de ellas es un techo fiscal, un techo de déficit fiscal, ningún país que integre la UE puede tener un déficit fiscal superior a 3 puntos del PBI, ningún país de la UE puede tener un déficit superior, quiere decir que hasta el 3 % pueden tener déficit.

Si esto fuera la causa de la inflación y si esto fuera algo demoníaco no podría ser considerada una regla y nada menos que de la UE, con las reglas del Bundesbank alemán que son mucho más rígidas que las de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que animarnos a sentarnos a discutir en serio y encontrar cuál es la verdadera causa de este problema que aflige a los argentinos.