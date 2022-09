Líderes latinoamericanos reaccionaron tras el ataque a Cristina Kirchner

Su mensaje se sumó al de sus colegas de la región en su condena al ataque, en el que un hombre -identificado como Fernando André Sabag Montiel- gatilló un arma que no se disparó a escasos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y luego fue detenido.

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió además una carta de solidaridad al presidente Alberto Fernández, cuyo párrafo final leyó hoy en su habitual conferencia de prensa matinal.

"(Quiero) expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner; fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso porque está bien Cristina", afirmó AMLO en la charla con periodistas.

Uno de los últimos en reaccionar fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que afirmó este viernes que el hombre que quiso matar a Fernández de Kirchner "afortunadamente no sabía manipular armas de fuego", y expresó "preocupación" dado que él fue blanco de un ataque con arma blanca cuando era candidato en 2018.

Sabag Montiel, de 35 años, es un ciudadano de Brasil radicado en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

"A pesar de mis diferencias con la vice argentina, no le deseo eso. Espero que el hecho sea correctamente investigado. Y afortunadamente el tipo no sabía manipular armas de fuego, si supiera, hubiera tenido éxito en su intento", dijo Bolsonaro al diario Correio de Povo, en la exposición agrícola Expointer en Esteio, estado de Río Grande do Sul, limítrofe con Argentina y Uruguay, donde defendió que la población pueda adquirir armamento libremente.

Por su parte el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou escribió en Twitter: "La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado".

También se sumó este viernes el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con un mensaje en el que afirmó: "Nos unimos a todas las voces que repudian la violencia y exigen justicia".

El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, mandó un mensaje a Cristina Fernández durante la jornada: "Comprometidos como estamos en toda Nuestramérica a continuar labrando caminos de entendimiento, paz y derechos para todos, nos consterna lo ocurrido ayer en la República Argentina, donde la violencia armada irrumpe en esa democracia que tanto se ha cuidado", expresó.

Uno de los primeros en mostrar su condena al intento de magnicidio de anoche fue el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, quien dijo que el intento de asesinato "merece el repudio y condena de todo el continente".

"Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia", escribió en Twitter pocas horas después del incidente.

"Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera! #FuerzaArgentina #FuerzaCristina", expresó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Twitter.

El presidente peruano, Pedro Castillo, expresó también su solidaridad con la vicepresidenta. "El Gobierno peruano condena el atentado ocurrido hoy contra su vida. Repudiamos todo acto de violencia", apuntó.

Por su parte, el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, afirmó en su cuenta de Twitter: "Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana @CFKArgentina, vicepresidenta de #Argentina. Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo, a ella, su familia, el Gobierno y el pueblo argentino. #TodosConCristina".

"Desde Cuba, consternados con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos", escribió el presidente Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó la solidaridad de su país. "Creemos en la democracia y la paz. Rechazamos el odio y la violencia", escribió, mientras que desde Honduras la presidenta Xiomara Castro manifestó una "enérgica condena" al intento de asesinato.

Las muestras de solidaridad hacia la vicepresidenta en particular y hacia la democracia y el pueblo argentinos en general también alcanzaron a notorios exmandatarios como los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José "Pepe" Mujica (Uruguay) y Ollanta Humala (Perú).

También emitió anoche un mensaje de rechazo el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro.

"Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el Gobierno y el pueblo argentinos en el rechazo de la violencia y el odio", escribió hoy en su cuenta de Twitter el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó estar "conmocionado" por el hecho.

"El secretario general quedó conmocionado por esta noticia. Condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta, el gobierno y el pueblo de Argentina", dijo su portavoz Eri Kaneko durante una rueda de prensa.

En tanto, el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, expresó este viernes su "firme condena" por el intento de magnicidio a la vicepresidenta y llamó a "combatir el odio".

"Todo el apoyo de la UE al pueblo argentino para combatir el odio y la violencia, que no tienen cabida en nuestras sociedades democráticas", señaló el español en su cuenta de Twitter.

El papa Francisco se comunicó esta mañana telefónicamente con la vicepresidenta, a quien además le envió un telegrama, en el que le expresó su "solidaridad y cercanía en este delicado momento".

"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", expresó el Papa en una misiva.

"Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión", agrega el texto enviado por el papa argentino Jorge Bergoglio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó hoy su "rotunda condena a este intento de magnicidio".

En un mensaje emitido desde su cuenta oficial de Twitter, el socialista Sánchez aseguró que "el odio y la violencia jamás vencerán a la democracia".

En tanto, el partido español Unidas Podemos advirtió que "el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner es consecuencia del lawfare, la manipulación y los discursos de odio, algo que conocemos muy bien también en España".

"Gracias a Dios, no ocurrió una tragedia", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria telefónica en la que, consultado por periodistas, negó que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenga planeado telefonear a Fernández.