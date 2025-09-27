Alberto Cormillot relató el susto que vivió por un dolor en el pecho: qué le pasó
El reconocido médico contó que debió ser internado de urgencia y sometido a una angioplastia con colocación de un stent.
El doctor Alberto Cormillot, una de las figuras más reconocidas de la medicina en la Argentina, sorprendió a todos al revelar que vivió un episodio de alto riesgo para su salud. Durante la emisión de Cuestión de Peso explicó que debió ser hospitalizado de urgencia el jueves tras sufrir un intenso dolor en el pecho.
Los estudios determinaron la necesidad de realizarle una angioplastia y colocarle un stent, un procedimiento que resultó clave para evitar complicaciones mayores. Cormillot contó que el malestar comenzó de manera repentina, cuando se dirigía a la radio en horas de la madrugada.
La molestia, que se extendía hacia la mandíbula y los oídos, le generó alarma y lo llevó a acudir de inmediato al Sanatorio Finocchietto, ubicado cerca del lugar en el que se encontraba. Allí, los médicos le realizaron un electrocardiograma y otros estudios que, si bien no mostraban alteraciones graves, sí evidenciaban algunos signos de riesgo.
Ante esa situación, los especialistas resolvieron avanzar con un estudio más profundo de las coronarias, lo que derivó en la intervención. “Había una arteria que, si no la tratábamos en ese momento, podía haber provocado un infarto”, detalló el médico. Dos horas y media después del ingreso, le colocaron un stent que permitió restablecer la circulación.
El nutricionista reconoció que padece colesterol hereditario desde los 20 años y que, aunque lo controla desde hace décadas, el paso del tiempo genera la acumulación de placas en las arterias. Esa condición fue determinante en este episodio. Su hijo, Adrián Cormillot, acompañó el relato y explicó que esas placas de ateroma son pequeñas formaciones de grasa que pueden desprenderse y obstruir la circulación, generando situaciones de gravedad.
Más allá del susto, el panorama es alentador: ya recibió el alta médica y continúa su recuperación con controles específicos y anticoagulación para garantizar el buen funcionamiento del stent. El propio médico llevó tranquilidad al remarcar que el resto de su corazón se encuentra en óptimas condiciones y que seguirá adelante con cuidados especiales en esta etapa.
