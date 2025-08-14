Aldosivi vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 tendrá un cruce atractivo este viernes desde las 15:30 en el Estadio José María Minella, donde Aldosivi recibirá a Belgrano. El Pirata llega con la ilusión de sumar tres puntos que le permitan alcanzar la punta en soledad, mientras que el Tiburón afronta el compromiso con la urgencia de dejar atrás el último lugar y mejorar su presente futbolístico.