Aldosivi vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El equipo cordobés visita Mar del Plata con la oportunidad de quedar como único líder, mientras que el Tiburón intentará cortar una racha adversa y alejarse del último puesto.
La quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 tendrá un cruce atractivo este viernes desde las 15:30 en el Estadio José María Minella, donde Aldosivi recibirá a Belgrano. El Pirata llega con la ilusión de sumar tres puntos que le permitan alcanzar la punta en soledad, mientras que el Tiburón afronta el compromiso con la urgencia de dejar atrás el último lugar y mejorar su presente futbolístico.
El local vive un momento alentador: Con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una sola derrota, ocupa el tercer puesto y sueña con escalar más alto. A este buen andar se suma la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, en gran parte gracias a las actuaciones destacadas de Lucas Zelarayán, quien regresó al club con un nivel sobresaliente y se transformó rápidamente en referente.
Sin embargo, no todas son buenas noticias: la salida de Mariano Troilo rumbo al Parma de Italia, figura clave en la defensa, obliga a Ricardo Zielinski a reacomodar el esquema.
Del otro lado, el visitante atraviesa una etapa complicada: no gana desde hace seis partidos y la reciente derrota frente a Barracas Central dejó un sabor amargo por las polémicas arbitrales. Esa seguidilla negativa lo empujó al último puesto de la tabla y lo dejó eliminado en octavos de la Copa Argentina.
Más allá de los contextos opuestos, ambos equipos tienen motivos de sobra para salir a buscar el partido. Belgrano quiere ratificar su buen momento y meterse de lleno en la pelea grande, mientras que Aldosivi necesita una victoria que devuelva confianza y lo aleje de la zona roja. El duelo promete intensidad, ya que el resultado podría alterar tanto la parte alta como la baja de la clasificación.
Aldosivi vs. Belgrano: probables formaciones
- Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Mariano Charlier.
- Belgrano: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Ricardo Zielinski.
Aldosivi vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 15:30.
- Estadio: José María Minella, Mar del Plata.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario