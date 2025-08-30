Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 14.30, el Xeneize y el Tiburón abren el domingo futbolero con un duelo en el Estadio José María Minella. Todos los detalles.
Tras una corta racha de dos victorias consecutivas que le permitieron meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, Boca intentará extender su buen momento ante Aldosivi, este domingo a las 14:30, en el Estadio José María Minella. El encuentro, que se disputará sin público visitante, será un desafío clave para el equipo de Miguel Ángel Russo.
Para este partido, Russo planea una sola modificación en la alineación que viene de vencer 2-0 a Banfield. El cambio se debe a la ausencia de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo que lo dejará fuera de las canchas por al menos dos semanas. Su lugar en la defensa será ocupado por Ayrton Costa.
El resto del equipo será el mismo que jugó contra el Taladro en La Bombonera. Rodrigo Battaglia, quien se recuperó de una molestia, continuará en el mediocampo junto a Leandro Paredes. En la delantera, la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel se mantiene. Ambos, goleadores en el último encuentro, buscarán seguir con su racha goleadora.
Por otro lado, Aldosivi no está teniendo un buen Torneo Clausura. El Tiburón apenas ha sumado 3 puntos en 6 fechas, producto de tres empates, y viene de perder 1-0 contra Estudiantes. El equipo marplatense, dirigido por Mariano Charlier, necesita sumar para alejarse de la zona de descenso.
La situación de Aldosivi en la lucha por no descender es complicada. Si la temporada terminara hoy, Aldosivi y Talleres, ambos con 18 puntos, disputarían un desempate para evitar el descenso, mientras que San Martín de San Juan ya descendería directamente.
Formaciones del duelo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Boca vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Estadio: José María Minella
