Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Para este partido, Russo planea una sola modificación en la alineación que viene de vencer 2-0 a Banfield. El cambio se debe a la ausencia de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo que lo dejará fuera de las canchas por al menos dos semanas. Su lugar en la defensa será ocupado por Ayrton Costa.