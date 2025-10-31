Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Tras eliminar a River de la Copa Argentina, la Lepra mendocina llega entusiasmada a un duelo decisivo con el Tiburón, que necesita salir de la zona de descenso.
Este sábado, desde las 14:45, el Estadio José María Minella será el escenario de un partido crucial para Aldosivi, que recibirá a Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura.
El equipo de Mar del Plata atraviesa un momento desesperado: está último tanto en la tabla general como en la de promedios, lo que lo coloca en zona de descenso directo a la Primera Nacional. Con solo 24 puntos en la tabla anual, el "Tiburón" está obligado a sumar. Una victoria le daría un respiro temporal y lo sacaría de la zona roja, por lo que, con solo tres fechas restantes, no tiene margen de error ante su público. No todo es negativo: ha mostrado señales de vida al ganar dos de sus últimos tres encuentros.
La situación de la Lepra mendocina es totalmente opuesta. Ya asegurado en Primera División para la temporada 2026, el club vive un momento de euforia. Vienen de una gesta memorable al eliminar a River de la Copa Argentina, lo que les permitió clasificarse a la primera final de su historia.
Si bien en el Clausura se encuentra 13º y sin chances de playoffs, su mente está puesta en el miércoles 5 de noviembre, cuando enfrentarán a Argentinos Juniors en busca de un título que sería histórico para el fútbol mendocino.
Probables formaciones del encuentro
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.
Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Muricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Aldosivi vs. Independiente Rivadavia: datos del partido
- Hora: 14:45
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José María Minella
