Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de Mar del Plata atraviesa un momento desesperado: está último tanto en la tabla general como en la de promedios, lo que lo coloca en zona de descenso directo a la Primera Nacional. Con solo 24 puntos en la tabla anual, el "Tiburón" está obligado a sumar. Una victoria le daría un respiro temporal y lo sacaría de la zona roja, por lo que, con solo tres fechas restantes, no tiene margen de error ante su público. No todo es negativo: ha mostrado señales de vida al ganar dos de sus últimos tres encuentros.