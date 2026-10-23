Alerta en Bayern Múnich: Kompany se descompensó en una práctica y fue trasladado al hospital
El entrenador fue llevado a un centro médico después de varios días con problemas de salud. Según BILD, un helicóptero medicalizado aterrizó en las instalaciones del club.
Vincent Kompany encendió las alarmas en el Bayern Múnich después de ser trasladado este viernes a un hospital de la ciudad alemana. El entrenador belga, de 40 años, llevaba varios días afectado por una infección vírica y, según informó el diario BILD, un helicóptero medicalizado aterrizó previamente en el predio del club, ubicado en la Säbener Straße.
Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas específicas de la derivación ni sobre su evolución médica. La situación genera preocupación debido a las dificultades físicas que el técnico había experimentado durante la última semana.
Los problemas de salud de Kompany comenzaron ante Leipzig
Las primeras señales de alarma aparecieron el sábado pasado, durante la goleada del Bayern por 6-1 frente al RB Leipzig. A pesar de haber dirigido la charla previa al encuentro, Kompany tuvo que recostarse en un sofá del vestuario del Allianz Arena durante el descanso y nuevamente después del partido.
De acuerdo con la información publicada, el entrenador logró recuperarse parcialmente al terminar el encuentro e incluso revisó algunas jugadas en su computadora portátil. Sin embargo, no participó de las entrevistas posteriores, que quedaron a cargo de los responsables deportivos de la institución.
La infección también habría provocado molestias en una zona donde el entrenador tiene tejido cicatricial de una lesión anterior. Según el medio alemán, esas complicaciones le dificultaban movimientos cotidianos, como subir escaleras.
El entrenador del Bayern se perdió varios entrenamientos
El pasado lunes, Kompany no pudo dirigir la práctica del equipo y volvió a someterse a una evaluación médica. El seguimiento estuvo encabezado por el internista del club, el profesor Roland Schmidt.
La situación se prolongó hasta el martes, cuando el técnico tampoco pudo hacerse cargo de la última sesión de entrenamiento antes del compromiso de Champions League. Ante su ausencia, el asistente Aaron Danks, de 43 años, asumió la conferencia de prensa previa al encuentro y remarcó que lo importante era que el entrenador descansara y tuviera tiempo para recuperarse.
Pese a los inconvenientes, regresó al banco de suplentes el miércoles para el partido frente al Arsenal, que terminó 2-2. Su presencia había generado expectativa después de varios días sin poder trabajar con normalidad.
La confesión de Kompany sobre su estado físico
Después del encuentro ante el conjunto inglés, el propio entrenador había reconocido que atravesó una semana complicada por el virus y admitió que no le prestó suficiente atención a las señales de su cuerpo. "Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: “¡Para ya!”", expresó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario