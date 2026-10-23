Alerta en Bayern Múnich: Kompany se descompensó en una práctica y fue trasladado al hospital

El entrenador del Bayern se perdió varios entrenamientos

El pasado lunes, Kompany no pudo dirigir la práctica del equipo y volvió a someterse a una evaluación médica. El seguimiento estuvo encabezado por el internista del club, el profesor Roland Schmidt.

La situación se prolongó hasta el martes, cuando el técnico tampoco pudo hacerse cargo de la última sesión de entrenamiento antes del compromiso de Champions League. Ante su ausencia, el asistente Aaron Danks, de 43 años, asumió la conferencia de prensa previa al encuentro y remarcó que lo importante era que el entrenador descansara y tuviera tiempo para recuperarse.

Pese a los inconvenientes, regresó al banco de suplentes el miércoles para el partido frente al Arsenal, que terminó 2-2. Su presencia había generado expectativa después de varios días sin poder trabajar con normalidad.

La confesión de Kompany sobre su estado físico

Después del encuentro ante el conjunto inglés, el propio entrenador había reconocido que atravesó una semana complicada por el virus y admitió que no le prestó suficiente atención a las señales de su cuerpo. "Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: “¡Para ya!”", expresó.