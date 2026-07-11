Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza: así fue el 1-0 de la Selección Argentina ante Suiza
El mediocampista madrugó a la defensa helvética antes de los 10 minutos de juego tras un preciso córner de Lionel Messi.
El inicio soñado para el equipo de Lionel Scaloni en Kansas City. La Selección Argentina no le dio tiempo de acomodarse a su rival y se puso en ventaja de manera prematura ante Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo, desatando la locura de los miles de fanáticos albicelestes que colman el Arrowhead Stadium.
Apenas corrían los primeros minutos de juego cuando la Scaloneta logró abrir el marcador a través de la vía aérea. Tras un preciso centro ejecutado por Lionel Messi desde el tiro de esquina, el volante Alexis Mac Allister se anticipó a toda la defensa en el corazón del área y, con un frentazo certero, mandó la pelota al fondo de la red para estampar el 1-0 parcial.
El gol de Alexis Mac Allister, un golpe histórico para la muralla suiza
El gol del actual futbolista del Liverpool tiene un valor doble de cara al desarrollo táctico del partido. Hasta este compromiso, el duro conjunto europeo se había consolidado como uno de los escollos más difíciles de quebrar del certamen, apoyado en un sólido invicto que lo trajo hasta los cuartos de final.
Con el frentazo de Mac Allister, es la primera vez en lo que va del Mundial 2026 que Suiza arranca un partido en desventaja. El tempranero golpe obliga a los dirigidos por Murat Yakin a abandonar su libreto ultradefensivo y salir a buscar el partido, otorgándole una tranquilidad clave a la Argentina para manejar los hilos del encuentro desde el vestuario.
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