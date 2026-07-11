Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza: así fue el 1-0 de la Selección Argentina ante Suiza

Apenas corrían los primeros minutos de juego cuando la Scaloneta logró abrir el marcador a través de la vía aérea. Tras un preciso centro ejecutado por Lionel Messi desde el tiro de esquina, el volante Alexis Mac Allister se anticipó a toda la defensa en el corazón del área y, con un frentazo certero, mandó la pelota al fondo de la red para estampar el 1-0 parcial.