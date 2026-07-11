Alexis Mac Allister convirtió para la Argentina y las redes recordaron a Camila Mayán: "¿A quién le importa?"

Lo cierto es que, a partir de entonces, se abrieron dos mundos: en uno subsisten las mujeres que defienden a Mayán por lo que presuntamente fue una infidelidad del jugador con Ailén Cova, por entonces su mejor amiga y hoy su pareja y madre de su hija; en el otro, están los fanáticos del fútbol que recuerdan a la influencer cada vez que el mediocampista hace "algo bueno" para la Selección Argentina, como este sábado, que convirtió el 1-0 ante Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.