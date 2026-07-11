Alexis Mac Allister convirtió para la Argentina y las redes recordaron a Camila Mayán: "¿A quién le importa?"
Luego del 1-0 que puso el mediocampista, los usuarios de X hicieron lo suyo y, como ya es habitual, trajeron a colación a la expareja de Mac Allister.
Argentina es, sin lugar a dudas, un país que parece tendiente a las grietas. Y una de las que más ha marcado a las redes sociales es la existente entre Alexis Mac Allister y Camila Mayán, luego de su difícil separación una vez finalizado el Mundial Qatar 2022. Hasta entonces eran novios, pero luego todo terminó mal.
Lo cierto es que, a partir de entonces, se abrieron dos mundos: en uno subsisten las mujeres que defienden a Mayán por lo que presuntamente fue una infidelidad del jugador con Ailén Cova, por entonces su mejor amiga y hoy su pareja y madre de su hija; en el otro, están los fanáticos del fútbol que recuerdan a la influencer cada vez que el mediocampista hace "algo bueno" para la Selección Argentina, como este sábado, que convirtió el 1-0 ante Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.
Como era de esperarse, el gol disparó los memes en redes sociales y todo tipo de comentarios, elevando la figura de Mac Allister y denostando a Camila.
Camila Mayán se volvió viral nuevamente tras el gol de Mac Allister
Por qué terminó tan mal la relación entre Camila Mayán y Alexis Mac Allister
La relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister terminó de forma escandalosa a finales de diciembre de 2022, justo después de que el futbolista se consagrara campeón del mundo en Qatar y celebrara su cumpleaños.
Los principales motivos de la mala relación y el conflicto posterior son los siguientes:
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La "tercera en discordia" (Ailén Cova): Días después de la ruptura, se conoció que Mac Allister había dejado a Camila para iniciar un noviazgo con Ailén Cova, quien era la mejor amiga de la adolescencia del propio futbolista. Camila relató el impacto de enterarse de que, apenas un mes después de separarse, Cova ya estaba instalada en la casa que compartían en Brighton, Inglaterra, conviviendo con sus pertenencias y con su perra Kim.
Sospechas de infidelidad: Aunque Mac Allister negó haber jugado a dos puntas, Mayan confirmó en televisión que ya existían situaciones extrañas previas a la ruptura. Mencionó, por ejemplo, haberlo descubierto a altas horas de la madrugada discutiendo y enviando mensajes con Cova mientras aún estaban juntos.
Disputa legal y económica: Camila inició una demanda judicial contra el futbolista reclamando una compensación económica. El argumento legal es que ella detuvo sus proyectos personales y laborales en Argentina para acompañarlo y apoyarlo en su carrera en Europa durante los años de convivencia.
Problemas con sus pertenencias y mascotas: Tras la mudanza obligada, Camila expresó que le retuvieron muchas cosas personales en Inglaterra. Además, tuvo que devolver el auto que usaba y enfrentar un proceso doloroso por la tenencia de su perra.
Aunque el mediocampista ha intentado minimizar la polémica asegurando que la separación fue una decisión mutua y que está "muy tranquilo" con cómo actuó, el quiebre definitivo se mantiene bajo un clima de reproches públicos y batallas en tribunales.
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