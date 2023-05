Argentina vs Uzbekistán por el Mundial Sub-20: horario, formaciones y TV

El equipo de Mascherano dará rienda suelta a una "segunda oportunidad" tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia 2023, donde finalizó séptimo sobre diez equipos, que motivó la renuncia del ex capitán del seleccionado argentino.

La continuidad del entrenador también contó con la incidencia de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

sub 20 mundial

De movida, el Jefecito no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de la FIFA que a partir de esta edición le quitó el carácter de "obligatorio" a la cesión de jugadores.

La preparación de Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron entrever la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

Más allá de la ausencia de tres "Europibes", la Argentina tendrá a futbolistas destacados como Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa). A los jóvenes valores europeos se sumarán Valentín Barco (Boca), Agustín Giay (San Lorenzo), Juan Gauto (Huracán), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Alejo Véliz (Rosario Central), entre otros.

Argentina contará también con el plus del público: el Madre de Ciudades lucirá completo y será una motivación más para un plantel que buscará revertir lo ocurrido en Colombia.

seleccion sub 20 entrenamiento.jpg

UZBEKISTÁN, EL PRIMER RIVAL DE ARGENTINA

El rival será Uzbekistán, clasificado en su condición de campeón de Asia, que en sus tres partidos amistosos previos al Mundial ganó uno (3-0 vs República Dominacana) y perdió dos (4-1 vs Brasil y 2-0 vs Uruguay).

Una de las figuras del seleccionado asiático es Umarali Rakhmonaliev, quien milita en el Rubin Kazan de Rusia. Los dirigidos por Ravshan Khaydarov enfrentaron a la Argentina en un amistoso del 8 de septiembre de 2022 con derrota por 2 a 0 y afrontarán su quinta participación mundialista.

Sus mejores resultados fueron los cuartos de final en las ediciones de Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015.

MUNDIAL SUB-20: CUÁNDO JUGARÁ LA SELECCIÓN ARGENTINA

Argentina, máximo ganador de la competencia con seis títulos sobre 17 participaciones, es cabeza del Grupo A y también enfrentará a Guatemala el 23 de mayo a las 18, en Santiago del Estero, y luego se trasladará a San Juan para cerrar la primera fase con Nueva Zelanda, el viernes 26 a la misma hora.

Los dos mejores de cada uno de los seis grupos clasificarán a los octavos de final junto a los cuatro mejores terceros.

Si el equipo de Mascherano se clasifica primero, jugará el 31 de mayo en San Juan contra uno de los terceros; si avanza volverá a Santiago del Estero para disputar cuartos de final el 4 de junio; y las semifinales, el 8 de junio, y la final del 11 de junio serán en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

copa mundial sub 20 trofeo.jpg

ARGENTINA, UN HISTÓRICO DEL MUNDIAL SUB-20

Se trata del segundo campeonato del mundo que se organiza en el país desde 2001, cuando el equipo dirigido por José Néstor Pekerman, con Javier Saviola en rol de goleador y figura, se consagró campeón en el estadio José Amalfitani de Vélez.

Si la Argentina es sede de la edición 23 de la Copa del Mundo Sub-20 es porque la FIFA le quitó el rol de organizador a Indonesia por conflictos políticos con Israel.

La gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un acto de hábil reflejo político, más el interés de Conmebol, con vistas a la candidatura por el Mundial 2030 en conjunto con Uruguay, Chile y Paraguay, inclinaron la balanza para la designación de emergencia.

ARGENTINA VS UZBEKISTÁN: PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano.

Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Diyorbek Ortikboev, Abdukodir Khusanov y Jakhongir Urozov; Zafarmurod Abdurahmatov, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov y Makhmud Makhamadzhonov; Umarali Rahmonaliyev, Abbosbek Fayzullayev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.

ARGENTINA VS UZBEKISTÁN: OTROS DATOS DEL PARTIDO

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Madre de Ciudades (Santiago del Estero) Hora de inicio: 18

18 TV: TV Pública, TyC Sports, DirecTV