Argentinos Juniors vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de La Paternal tuvo un notable primer semestre, en el que lideró su zona, pero el segundo no ha sido igual de exitoso. Aunque llegó a las semifinales de la Copa Argentina, los malos resultados en el Clausura lo han alejado de los playoffs y de las plazas para la próxima Copa Libertadores. Su última derrota, un 2-0 contra Instituto, fue particularmente tensa, con la expulsión del entrenador Nicolás Diez y del defensor Francisco Álvarez.