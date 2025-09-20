Argentinos Juniors vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
A partir de las 19 de este domingo, el Bicho recibe al Taladro, en busca de recuperar algo del nivel que mostró en el Torneo Apertura.
Este domingo, desde las 19, Argentinos Juniors y Banfield se enfrentarán en el Estadio Diego Armando Maradona en un partido crucial por el Torneo Clausura. El Bicho necesita una victoria para recuperar el buen ritmo del semestre anterior y acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el Taladro buscará su tercer triunfo consecutivo.
El equipo de La Paternal tuvo un notable primer semestre, en el que lideró su zona, pero el segundo no ha sido igual de exitoso. Aunque llegó a las semifinales de la Copa Argentina, los malos resultados en el Clausura lo han alejado de los playoffs y de las plazas para la próxima Copa Libertadores. Su última derrota, un 2-0 contra Instituto, fue particularmente tensa, con la expulsión del entrenador Nicolás Diez y del defensor Francisco Álvarez.
En el polo opuesto, Banfield atraviesa su mejor momento del año. Desde la llegada de Pedro Troglio como director técnico, el equipo encontró un funcionamiento sólido, logrando cinco victorias en nueve partidos, incluso tras la venta de su capitán Alexis Maldonado. El Taladro viene de dos triunfos por 1-0, primero ante Tigre en casa y luego contra Independiente de visitante, demostrando su solidez tanto en el Florencio Sola como fuera de él.
Formaciones del duelo
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas DT: Nicolás Diez
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi, y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio
Argentinos vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 19
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Felipe Viola
- Estadio: Diego Armando Maradona
