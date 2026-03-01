Argentinos Juniors vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La Paternal será el escenario de un duelo de necesidades opuestas por la octava fecha del Apertura 2026. Argentinos Juniors vuelve al ruedo tras dos semanas de parate forzado, marcadas por la frustración de la eliminación por penales ante Barcelona de Guayaquil. Sin competencia en la Copa Argentina —tras la sorpresiva caída ante Midland— ni proyección internacional para lo que resta del año, el torneo doméstico se ha transformado en la única balsa de salvación para un plantel golpeado económica y anímicamente.