Argentinos Juniors vs. Midland, por la Copa Argentina 2026: formaciones, horario y TV

nicolas diez

Del otro lado estará Midland, un equipo que vive un momento histórico. El Funebrero tuvo un 2025 soñado, en el que conquistó tanto el Torneo Apertura como el Clausura, consagrándose campeón absoluto de su categoría. Ese logro le permitió concretar el ascenso a la Primera Nacional, división en la que competirá por primera vez en sus 111 años de historia, un hito que marcó para siempre al club de Merlo.