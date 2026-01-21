Argentinos Juniors vs. Midland, por la Copa Argentina 2026: formaciones, horario y TV
El Bicho, subcampeón de la última edición, inicia su camino en la Copa Argentina ante un Midland en alza, que llega tras un 2025 histórico.
La Copa Argentina vuelve a poner frente a frente a equipos de distintas categorías con historias y realidades opuestas, y uno de los duelos destacados de los 32avos de final será el que protagonizarán Argentinos Juniors y Midland. El encuentro se disputará este miércoles desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Lanús, donde ambos buscarán avanzar a la próxima instancia del torneo más federal del país.
Para el Bicho, el compromiso representa una nueva oportunidad de revancha. El equipo dirigido por Nicolás Diez llega como subcampeón de la última edición, luego de haber quedado a las puertas del título tras caer por penales ante Independiente Rivadavia. Aquel desenlace dejó una espina profunda en La Paternal, donde el objetivo para esta temporada es claro: cortar una racha negativa de 16 años sin títulos y volver a posicionarse como protagonista a nivel local.
El conjunto de La Paternal afronta el duelo con un plantel renovado y con varios nombres de peso que llegaron para jerarquizar al equipo. Futbolistas como Gino Infantino, Enzo Pérez, Brayan Cortés y Leandro Fernández aparecen como refuerzos destacados en un año cargado de desafíos. Además de la Copa Argentina, también tendrá competencia internacional, ya que disputará el Repechaje de la Copa Libertadores, lo que obliga al cuerpo técnico a administrar esfuerzos desde el inicio del calendario.
Del otro lado estará Midland, un equipo que vive un momento histórico. El Funebrero tuvo un 2025 soñado, en el que conquistó tanto el Torneo Apertura como el Clausura, consagrándose campeón absoluto de su categoría. Ese logro le permitió concretar el ascenso a la Primera Nacional, división en la que competirá por primera vez en sus 111 años de historia, un hito que marcó para siempre al club de Merlo.
Más allá de la diferencia de categorías, Midland llega con confianza y con la ilusión intacta de dar el golpe ante un rival de Primera División. El conjunto funebrero sabe que la Copa Argentina suele ofrecer escenarios propicios para las sorpresas y se apoya en su identidad y en el envión anímico que le dejó una temporada inolvidable.
Argentinos Juniors vs. Midland: probables formaciones
- Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Enzo Pérez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, López Muñoz, Lautaro Giaccone; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
- Midland: El entrenador aun no definió el equipo, se espera que en las próximas horas esté la confirmación oficial. DT: Joaquín Iturrería.
Argentinos Juniors vs. Midland: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- TV: TyC Sports.
