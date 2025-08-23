Argentinos Juniors vs. Racing por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, buscará recuperarse luego de que una racha de tres partidos invicto se cortara la fecha pasada con una derrota 1-0 ante Huracán. Para este encuentro, el Bicho no contará con dos jugadores clave, el defensor Francisco Álvarez y el mediocampista Federico Fattori, quienes fueron expulsados en el partido contra el "Globo" y deberán cumplir una sanción de una y dos fechas, respectivamente. En su lugar, el entrenador decidió incluir a Tobías Ramírez y Juan José Cardozo.