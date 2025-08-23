Argentinos Juniors vs. Racing por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 16:15 de este domingo, la Academia visita al Bicho, tras el envión anímico de su triunfo ante Peñarol en Copa Libertadores. Los detalles.
Este domingo, desde las 16:15, el Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de un enfrentamiento por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Argentinos Juniors, que busca recuperarse de su reciente derrota ante Huracán, recibirá a Racing, un equipo que atraviesa un excelente presente tras su triunfo frente a Peñarol en la Copa Libertadores, que le aseguró un lugar en los cuartos de final.
El equipo de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, buscará recuperarse luego de que una racha de tres partidos invicto se cortara la fecha pasada con una derrota 1-0 ante Huracán. Para este encuentro, el Bicho no contará con dos jugadores clave, el defensor Francisco Álvarez y el mediocampista Federico Fattori, quienes fueron expulsados en el partido contra el "Globo" y deberán cumplir una sanción de una y dos fechas, respectivamente. En su lugar, el entrenador decidió incluir a Tobías Ramírez y Juan José Cardozo.
Por otro lado, Racing llega motivado tras una importante victoria 3-1 contra Peñarol por la Copa Libertadores, que le aseguró el pase a los cuartos de final, donde se enfrentará a Vélez. Sin embargo, el equipo de Avellaneda tendrá que superar algunas ausencias.
Su técnico, Gustavo Costas, fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por su expulsión frente a Tigre, por lo que sus ayudantes técnicos estarán a cargo del equipo. A Costas se le suma la baja del jugador Franco Pardo, héroe de la clasificación en la Copa Libertadores, quien también fue expulsado contra el "Matador" y no estará disponible para este partido.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Racing
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.
Argentinos Juniors vs. Racing: datos del partido
- Hora: 16.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabricio Llobet
- Estadio: Diego Armando Maradona
