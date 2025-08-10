Argentinos Juniors vs Unión por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo de Nicolás Diez viene de lograr una victoria importante por 2-1 sobre Aldosivi en Florencio Varela, que lo metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Lanús. Sin embargo, en el torneo local aún no pudo sumar de a tres: empató ante Boca, perdió con Tigre y volvió a igualar frente a Platense en el interzonal. “Este equipo entiende que tenemos una forma de jugar y la va a respetar”, aseguró el DT tras el último triunfo copero.