Arturo Vidal reveló quién merece ganar el Balón de Oro 2026: "Nunca más va a pasar algo así"

Lamine Yamal y Kylian Mbappé completan los favoritos de Arturo Vidal

Aunque eligió a Messi como su principal candidato, Vidal también incluyó en su podio a otras dos de las figuras más destacadas del fútbol internacional.

El segundo lugar fue para Lamine Yamal, el joven atacante español que se consolidó como uno de los grandes talentos de su generación. Su capacidad de desequilibrio y su protagonismo tanto en su club como en la selección española lo mantienen entre los nombres destacados de la discusión.

En la tercera posición ubicó a Kylian Mbappé, el delantero francés que continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del fútbol mundial. De esta manera, el chileno estableció un orden claro entre sus tres favoritos para el Balón de Oro 2026, con Messi en lo más alto por su actuación mundialista.