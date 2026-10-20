Arturo Vidal reveló quién merece ganar el Balón de Oro 2026: "Nunca más va a pasar algo así"
El mediocampista chileno de Colo Colo reveló sus tres candidatos al premio individual durante una transmisión en Kick. Su top tres de principales favoritos.
Arturo Vidal volvió a expresar su admiración por Lionel Messi y lo ubicó por encima de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en su elección para el Balón de Oro 2026. El futbolista chileno compartió sus preferencias durante una transmisión en su canal de Kick y explicó por qué considera que el argentino merece quedarse con el reconocimiento.
El actual jugador de Colo-Colo, que compartió equipo con Messi durante su etapa en el Barcelona, destacó especialmente la actuación del rosarino en la Copa del Mundo y el valor de su rendimiento a una edad en la que pocos futbolistas consiguen mantener semejante protagonismo. “Yo se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será el último año para pelear el Balón de Oro”, afirmó Vidal.
La reflexión de Vidal sobre Messi y su actuación en el Mundial
El chileno fundamentó su elección en el impacto que tuvo el capitán argentino durante la máxima cita internacional. Para Vidal, la capacidad de Messi para marcar diferencias a los 39 años representa un hecho extraordinario dentro del fútbol de élite.
“Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil”, sostuvo.
Las palabras del mediocampista también reflejan el vínculo que construyó con el argentino durante su paso por el conjunto catalán, donde compartieron vestuario y compitieron en distintas competiciones.
Lamine Yamal y Kylian Mbappé completan los favoritos de Arturo Vidal
Aunque eligió a Messi como su principal candidato, Vidal también incluyó en su podio a otras dos de las figuras más destacadas del fútbol internacional.
El segundo lugar fue para Lamine Yamal, el joven atacante español que se consolidó como uno de los grandes talentos de su generación. Su capacidad de desequilibrio y su protagonismo tanto en su club como en la selección española lo mantienen entre los nombres destacados de la discusión.
En la tercera posición ubicó a Kylian Mbappé, el delantero francés que continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del fútbol mundial. De esta manera, el chileno estableció un orden claro entre sus tres favoritos para el Balón de Oro 2026, con Messi en lo más alto por su actuación mundialista.
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