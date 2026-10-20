Así quedarían los octavos del Torneo Clausura 2026: los posibles rivales de Boca y River
Con la Fecha 13 finalizada y apenas tres jornadas por disputarse, los playoffs del Clausura empiezan a tomar forma. ¿Quién le tocaría a cada uno?
La Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin este lunes y dejó un panorama más claro de cara a los octavos de final. Aunque todavía restan tres jornadas para el cierre de la fase regular, los posibles cruces ya empiezan a generar expectativa.
Los últimos tres partidos de la fecha terminaron con un empate entre Sarmiento y Barracas Central, una victoria de Newell’s frente a Central Córdoba y otra igualdad entre Deportivo Riestra y Unión. Estos resultados terminaron de completar el escenario provisional de los playoffs.
Sin embargo, las posiciones todavía pueden modificarse y cada punto será determinante para definir tanto los clasificados como los enfrentamientos de la próxima instancia.
Los posibles cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026
De acuerdo con las posiciones actuales, los equipos se enfrentarían de la siguiente manera:
Lado izquierdo de la llave
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Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° de la Zona B).
Gimnasia y Esgrima La Plata (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A).
Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (7° de la Zona A).
Defensa y Justicia (3° de la Zona A) vs. River Plate (6° de la Zona B).
Lado derecho de la llave
-
Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Independiente (8° de la Zona A).
Vélez (4° de la Zona A) vs. Sarmiento (5° de la Zona B).
Boca Juniors (2° de la Zona A) vs. Barracas Central (7° de la Zona B).
Belgrano (3° de la Zona B) vs. Newell’s (6° de la Zona A).
Boca y River, ante posibles cruces exigentes
En este escenario, Boca tendría que enfrentarse con Barracas Central en los octavos de final, mientras que River se mediría con Defensa y Justicia. Ambos equipos todavía cuentan con tres fechas para mejorar sus posiciones y buscar un camino más favorable en la etapa eliminatoria.
El cuadro también presenta otros enfrentamientos atractivos, como el posible duelo entre Rosario Central e Independiente y el choque entre Argentinos Juniors y Gimnasia de Mendoza.
Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, las próximas jornadas serán decisivas para terminar de definir los cruces del Torneo Clausura 2026. Las posiciones actuales ofrecen una primera fotografía de los playoffs, pero todavía hay margen para cambios importantes.
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