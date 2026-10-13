Atento Boca: el candidato a presidente de Peñarol que prometió llevar a Miguel Merentiel
Pablo Schiavi, aspirante a conducir el club uruguayo, incluyó al delantero xeneize entre sus objetivos de mercado junto con Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De La Cruz.
Miguel Merentiel apareció en el centro de una promesa de campaña en Uruguay. Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol, aseguró que intentará incorporar al delantero de Boca si llega a la conducción del club y planteó una renovación profunda del plantel para la próxima temporada.
La declaración se produjo en la previa de las elecciones presidenciales de la institución de Montevideo, en un contexto en el que los aspirantes al cargo comienzan a presentar sus proyectos deportivos y sus principales objetivos para el mercado de pases. Igualmente Merentiel no fue el único futbolista mencionado por Schiavi.
El candidato también apuntó a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De La Cruz, dos jugadores uruguayos de trayectoria internacional a los que pretende sumar para elevar el nivel competitivo del equipo. En diálogo con el programa Punto Penal, el dirigente expresó su intención de hacer un esfuerzo importante para reunir a los tres futbolistas en Peñarol.
La promesa de Pablo Schiavi para llevar a Merentiel a Peñarol
No obstante, el caso del delantero de Boca presenta dificultades contractuales y económicas que podrían complicar cualquier negociación: "Vamos hacer hasta lo imposible para que De Arrascaeta, De La Cruz y Merentiel vengan a Peñarol. Necesitamos un salto de calidad", afirmó Schiavi durante la entrevista.
La inclusión de la Bestia en esa lista no es casual. El atacante uruguayo se formó en las divisiones inferiores de Peñarol, aunque no llegó a debutar oficialmente en la Primera División del club antes de salir cedido en diferentes oportunidades. Su carrera continuó en otros equipos hasta que Godoy Cruz adquirió sus derechos y posteriormente llegó a Boca. En el conjunto argentino, se consolidó como una pieza importante del ataque y consiguió ganarse un lugar dentro de las alternativas ofensivas del equipo.
Por eso, un eventual regreso al Carbonero tendría un componente especial por su pasado en la institución. Sin embargo, la intención expresada por Schiavi todavía está lejos de representar una negociación concreta: dependerá tanto del resultado electoral como de las posibilidades económicas del club uruguayo.
La promesa busca transmitir una idea de ambición deportiva y recuperar protagonismo en el plano internacional. Peñarol es una de las instituciones históricas del continente, aunque sus aspiraciones de volver a competir por títulos importantes exigen una planificación deportiva y financiera acorde con los nombres que pretende incorporar.
Schiavi propone una renovación profunda del plantel de Peñarol
Más allá de los posibles refuerzos, el candidato planteó la necesidad de realizar cambios importantes en la estructura deportiva del equipo. En la misma entrevista, cuestionó el rendimiento de varios futbolistas y sostuvo que el club necesita una transformación para volver a pelear por los principales objetivos. "Muchos jugadores de Peñarol están en un cumpleaños. Este año tenemos que salir campeones y cambiar a más de la mitad del plantel. Hay que hacer una depuración urgente", afirmó.
También dirigió críticas al actual presidente, Ignacio Ruglio, a quien cuestionó por su comportamiento durante los momentos adversos del club."Siempre que estuvimos en las malas, Ignacio Ruglio se escondió. Con lo que le gusta hablar en los medios, desapareció. No entiendo cómo puede haber gente que lo vote", sostuvo.
Posteriormente, el candidato profundizó sus cuestionamientos al oficialismo y vinculó la conducción actual con los resultados deportivos y las disputas institucionales: "El oficialismo es la cara de la derrota. Háganle un bien al club y desaparezcan. Ya el hincha está cansado del presidente y de los delegados que lloran en la radio y en Twitter pero viven perdiendo fallos en la AUF", agregó.
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