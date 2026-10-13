Atento Boca: el candidato a presidente de Peñarol que prometió llevar a Miguel Merentiel

Por eso, un eventual regreso al Carbonero tendría un componente especial por su pasado en la institución. Sin embargo, la intención expresada por Schiavi todavía está lejos de representar una negociación concreta: dependerá tanto del resultado electoral como de las posibilidades económicas del club uruguayo.

La promesa busca transmitir una idea de ambición deportiva y recuperar protagonismo en el plano internacional. Peñarol es una de las instituciones históricas del continente, aunque sus aspiraciones de volver a competir por títulos importantes exigen una planificación deportiva y financiera acorde con los nombres que pretende incorporar.

Schiavi propone una renovación profunda del plantel de Peñarol

Más allá de los posibles refuerzos, el candidato planteó la necesidad de realizar cambios importantes en la estructura deportiva del equipo. En la misma entrevista, cuestionó el rendimiento de varios futbolistas y sostuvo que el club necesita una transformación para volver a pelear por los principales objetivos. "Muchos jugadores de Peñarol están en un cumpleaños. Este año tenemos que salir campeones y cambiar a más de la mitad del plantel. Hay que hacer una depuración urgente", afirmó.

También dirigió críticas al actual presidente, Ignacio Ruglio, a quien cuestionó por su comportamiento durante los momentos adversos del club."Siempre que estuvimos en las malas, Ignacio Ruglio se escondió. Con lo que le gusta hablar en los medios, desapareció. No entiendo cómo puede haber gente que lo vote", sostuvo.

Posteriormente, el candidato profundizó sus cuestionamientos al oficialismo y vinculó la conducción actual con los resultados deportivos y las disputas institucionales: "El oficialismo es la cara de la derrota. Háganle un bien al club y desaparezcan. Ya el hincha está cansado del presidente y de los delegados que lloran en la radio y en Twitter pero viven perdiendo fallos en la AUF", agregó.