Atlético Madrid vs Rayo Vallecano, por LaLiga de España: resultado en vivo

La presión aumenta porque el fin de semana llegará el clásico ante Real Madrid, y un nuevo tropiezo podría encender las alarmas en el plantel colchonero. Para este compromiso, apostará por la jerarquía de Julián Álvarez en ataque, acompañado por Giacomo Raspadori. En el mediocampo aparecen opciones como Koke, Barrios y Nico González, mientras que en defensa la duda pasa por la inclusión de Lenglet o Hancko junto a Le Normand.