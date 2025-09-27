Atlético Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga 2025/26: formaciones, horarios y TV
El clásico madrileño promete emociones fuertes, con Julián Álvarez y Franco Mastantuono, dos exRiver como protagonistas.
El Derbi de Madrid vuelve a encender la capital española en la séptima jornada de LaLiga 2025/26. El Atlético Madrid recibirá al Real Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano este sábado desde las 11:15. El encuentro no solo es uno de los más esperados por la rivalidad histórica, sino también por el presente de ambos equipos, que llegan con realidades opuestas y con varios jugadores argentinos como protagonistas.
El conjunto de Diego Simeone encara el duelo con la necesidad de mostrar otra cara. Tras un inicio irregular en la temporada, con apenas dos victorias en seis presentaciones, busca que este partido sea el punto de inflexión para recuperar confianza. La última alegría llegó con un triunfo agónico sobre el Rayo Vallecano, donde Julián Álvarez brilló con un hat-trick que levantó los ánimos de la afición.
Sin embargo, las derrotas frente a Espanyol en LaLiga y Liverpool en Champions, sumadas a empates inesperados ante rivales de menor jerarquía, generan dudas que el “Cholo” deberá disipar.
En la vereda de enfrente, el equipo Xabi Alonso se presenta como un rival temible. Con seis victorias en seis partidos en el torneo doméstico, se mantiene líder con puntaje perfecto. Su solidez se extiende también a la Champions, donde derrotó con claridad al Olympique de Marsella.
El equipo blanco viene de un 4-1 categórico contra Levante, encuentro en el que Franco Mastantuono se estrenó como goleador, demostrando la profundidad de un plantel que parece no tener techo.
El choque tiene, además, un condimento extra: la proximidad de los compromisos europeos. Mientras que el visitante se prepara para un viaje histórico a Kazajistán para enfrentar al Kairat en Champions, el local necesita sumar confianza para no perder terreno en la pelea por el título y llegar con mejor ánimo a su próximo desafío continental.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: probables formaciones
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: otros datos
- Hora: 11:15.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid.
- Árbitro: Javier Alberola Rojas.
- VAR: Carlos del Cerro Grande.
- TV: DSports.
