Atlético Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga 2025/26: formaciones, horarios y TV

El Derbi de Madrid vuelve a encender la capital española en la séptima jornada de LaLiga 2025/26. El Atlético Madrid recibirá al Real Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano este sábado desde las 11:15. El encuentro no solo es uno de los más esperados por la rivalidad histórica, sino también por el presente de ambos equipos, que llegan con realidades opuestas y con varios jugadores argentinos como protagonistas.