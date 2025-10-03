Atlético Tucumán vs. Platense por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Por su parte, el equipo dirigido por Kily González viene de conseguir un agónico empate contra San Martín de San Juan en Vicente López, un resultado que le dio un respiro en su ambición de meterse entre los ocho mejores. Platense busca repetir la hazaña del Torneo Apertura, donde se consagró campeón. Una victoria en Tucumán no solo lo colocaría por encima del Decano en la tabla de la Zona B, sino que le permitiría terminar la jornada en puestos de clasificación directa.