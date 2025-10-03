Atlético Tucumán vs. Platense por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 19 de este sábado, el Decano y el Calamar se miden en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.
Atlético Tucumán recibe a Platense este sábado, desde las 19:00, en el Estadio Monumental José Fierro, en un partido crucial por la 11ª fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos, ubicados a mitad de la Zona B, están en plena lucha por conseguir un lugar en los octavos de final.
El "Decano" llega golpeado tras la dura derrota 3-1 sufrida ante Vélez en Liniers. A pesar del revés, el conjunto tucumano se mantiene séptimo con 12 puntos y está, por ahora, en zona de clasificación. Sin embargo, su posición es precaria: con Instituto (11 puntos) y el propio Platense (10 puntos) al acecho, Atlético no tiene margen de error si quiere asegurar su boleto a los playoffs.
Por su parte, el equipo dirigido por Kily González viene de conseguir un agónico empate contra San Martín de San Juan en Vicente López, un resultado que le dio un respiro en su ambición de meterse entre los ocho mejores. Platense busca repetir la hazaña del Torneo Apertura, donde se consagró campeón. Una victoria en Tucumán no solo lo colocaría por encima del Decano en la tabla de la Zona B, sino que le permitiría terminar la jornada en puestos de clasificación directa.
Formaciones del encuentro
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Atlético Tucumán vs. Platense: datos del partido
- Hora: 19
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Nazareno Arasa
- Estadio: Monumental Presidente José Fierro
