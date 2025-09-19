Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Tras el golpazo ante Palmeiras en Copa Libertadores, el Millo viaja a Tucumán con la ilusión de un triunfo que le cambie el ánimo. Los detalles.
Este sábado, desde las 21:15, River Plate visitará a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro, en un partido de la novena fecha del Torneo Clausura. Con la mirada puesta en la revancha de la Copa Libertadores contra Palmeiras, Marcelo Gallardo ha decidido usar un equipo completamente alternativo, priorizando el descanso de sus jugadores titulares.
El reciente 1-2 sufrido en casa contra el Palmeiras fue un revés inesperado para el "Millonario". El equipo luchó, pero la llave se complicó, y por ello, Gallardo no arriesgará a ningún jugador clave en Tucumán. A pesar de que el "Muñeco" debe mantener el rumbo en el torneo local, el equipo tiene una ventaja de dos puntos sobre Deportivo Riestra, lo que le permite rotar sin perder la cima del Grupo B.
Por su parte, el "Decano" llega al encuentro tras una derrota 2-0 ante Newell's en Rosario. A pesar de su rendimiento irregular en el Clausura, el equipo se mantiene en la octava posición, ocupando el último puesto de clasificación a la próxima fase.
Para este partido, el entrenador Lucas Pusineri recibirá una buena noticia: el regreso de Leandro Díaz, quien cumplió su sanción y volverá a la formación titular. Además, el cuerpo técnico está atento a la evolución de Clever Ferreira y no descarta realizar otras modificaciones en el equipo para enfrentar a River.
Formaciones del duelo
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.
Atlético Tucumán vs. River: datos del partido
- Hora: 21.15.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: Monumental José Fierro.
