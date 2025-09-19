Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El reciente 1-2 sufrido en casa contra el Palmeiras fue un revés inesperado para el "Millonario". El equipo luchó, pero la llave se complicó, y por ello, Gallardo no arriesgará a ningún jugador clave en Tucumán. A pesar de que el "Muñeco" debe mantener el rumbo en el torneo local, el equipo tiene una ventaja de dos puntos sobre Deportivo Riestra, lo que le permite rotar sin perder la cima del Grupo B.