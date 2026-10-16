Atlético Tucumán vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Decano" buscará volver al triunfo para acercarse a los puestos de playoffs. Rosario Central lidera la Zona B y también pelea por la Tabla Anual.
Atlético Tucumán y Rosario Central se enfrentan este sábado, desde las 20, en el estadio Monumental José Fierro, en el marco de la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Álvaro Carranza como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Carlos Viglietti. Además, Adrián Franklin estará en el VAR.
Atlético Tucumán viene de empatar 1-1 ante Gimnasia en La Plata, resultado que lo dejó en el décimo puesto de la Zona B, con 14 puntos, fuera de los ocho equipos que avanzan a los playoffs. Por este motivo, el conjunto tucumano intentará aprovechar la localía para recuperarse y volver a meterse en la pelea por la clasificación.
Por su parte, el "Canalla" llega en un gran momento tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, con un doblete de Ángel Di María. El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 22 unidades y comparte la cima de la Zona B con Belgrano y Argentinos Juniors, aunque lidera por diferencia de gol. Además, se ubica cuarto en la Tabla Anual, con la mira puesta en conseguir la clasificación a las copas internacionales de 2027.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
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Hora: 20:00.
Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Álvaro Carranza.
VAR: Adrián Franklin.
TV: ESPN Premium.
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