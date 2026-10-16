Atlético Tucumán vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Decano" empató con Gimnasia en la última fecha.

Por su parte, el "Canalla" llega en un gran momento tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, con un doblete de Ángel Di María. El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 22 unidades y comparte la cima de la Zona B con Belgrano y Argentinos Juniors, aunque lidera por diferencia de gol. Además, se ubica cuarto en la Tabla Anual, con la mira puesta en conseguir la clasificación a las copas internacionales de 2027.