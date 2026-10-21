Banfield vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Taladro" y Lanús se miden este sábado en el Florencio Sola, en una nueva edición del clásico del Sur.
Banfield recibe a Lanús este sábado, desde las 14.45, en el Florencio Sola, por el Interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro, que corresponde a una nueva edición del clásico del Sur, será televisado por TNT Sports.
El "Taladro" llega tras caer por 1-0 ante Argentinos Juniors en la fecha pasada y buscará recuperarse ante su gente en un partido especial. El equipo dirigido por Pedro Troglio se ubica en el decimosegundo puesto de la Zona B con 13 unidades, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Por su parte, el conjunto conducido por Mauricio Pellegrino viene de vencer por 1-0 a Platense, mantiene un invicto de seis partidos y tiene 23 puntos en la Zona A, donde se encuentra en el quinto puesto. De esta manera, el "Granate" intentará prolongar su buen momento y repetir lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos, cuando se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura.
En cuanto al historial, se enfrentaron en 135 oportunidades: el "Taladro" lleva la ventaja con 53 triunfos, contra 42 de Lanús, mientras que 40 encuentros terminaron en empate.
Formaciones de Banfield vs. Lanús por el Torneo Clausura - Interzonal
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
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Hora: 14.45.
Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
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TV: TNT Sports.
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