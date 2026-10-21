Banfield vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el conjunto conducido por Mauricio Pellegrino viene de vencer por 1-0 a Platense, mantiene un invicto de seis partidos y tiene 23 puntos en la Zona A, donde se encuentra en el quinto puesto. De esta manera, el "Granate" intentará prolongar su buen momento y repetir lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos, cuando se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura.