Barracas Central vs Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Ambos equipos se enfrentan por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Claudio Tapia buscando su primer victoria.

Barracas Central recibirá a Deportivo Riestra este domingo en un duelo clave entre dos equipos que todavía no pudieron ganar en el Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia y corresponde a la tercera jornada del campeonato.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua tuvo un arranque irregular en el torneo. En el debut cayó 1-0 frente a River como local, tras un cabezazo de Gonzalo Montiel, mientras que en la segunda fecha igualó 0-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Con un punto sobre seis posibles, el Guapo buscará hacerse fuerte en su estadio y lograr su primera victoria.

Riestra, por su parte, llega con un panorama más complejo tras haber perdido en sus dos presentaciones. En el estreno fue derrotado 1-0 por Boca en la Bombonera y luego volvió a caer como local frente a Defensa y Justicia. El Malevo necesita sumar para no quedar relegado en la tabla de posiciones en el arranque de un campeonato apasionante.

Antony Alonso abrió el marcador:

Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Deportivo Riestra

  • Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.
  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026

  • Hora: 17:00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Hector Paletta
  • Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia

