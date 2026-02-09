Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Gimnasia, por su parte, viene de vencer 3-1 a Aldosivi en el Bosque en un partido parejo que se destrabó sobre el final. Agustín Auzmendi y Marcelo Torres marcaron dos goles en apenas tres minutos y le dieron el triunfo al equipo platense. Previamente, el Lobo había superado 2-1 a Racing y cayó 2-0 frente a River, mostrando una campaña irregular pero con pasajes de buen nivel. Luego de visitar a Barracas Central, recibirá a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense, lo que le agrega importancia al compromiso de este lunes.