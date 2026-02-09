Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Guapo y el Lobo juegan en el Estadio Claudio Tapia por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026: horario, TV en vivo y probables formaciones.
Barracas Central recibirá a Gimnasia este lunes desde las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con transmisión televisiva en vivo de TNT Sports y será una prueba importante para dos equipos que buscan afirmarse en el inicio del certamen.
El Guapo llega con el envión anímico que le dio la Copa Argentina, donde avanzó a los 16avos de final tras imponerse por penales ante Temperley. En el torneo local, en tanto, todavía no pudo ganar y necesita sumar de a tres para despegar en la tabla. Barracas debutó en el campeonato con una derrota frente a River y luego igualó en sus presentaciones ante Aldosivi y Deportivo Riestra. Pese a no haber conseguido victorias, el equipo mostró momentos competitivos que buscará consolidar ante el Lobo.
Gimnasia, por su parte, viene de vencer 3-1 a Aldosivi en el Bosque en un partido parejo que se destrabó sobre el final. Agustín Auzmendi y Marcelo Torres marcaron dos goles en apenas tres minutos y le dieron el triunfo al equipo platense. Previamente, el Lobo había superado 2-1 a Racing y cayó 2-0 frente a River, mostrando una campaña irregular pero con pasajes de buen nivel. Luego de visitar a Barracas Central, recibirá a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense, lo que le agrega importancia al compromiso de este lunes.
Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Gimnasia
- Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Otros datos del partido
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Claudio Tapia
