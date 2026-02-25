Barracas Central vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El equipo de Victoria intentará recuperar la cima de la Zona B, mientras que el Guapo necesita reencontrarse con la victoria tras un arranque irregular.
La séptima jornada del Torneo Apertura 2026 tendrá este miércoles un cruce con aspiraciones bien diferentes. En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central será anfitrión de Tigre desde las 17, en un encuentro que puede modificar la parte alta de la Zona B. El Matador llega con la obligación de sumar de a tres para volver a lo más alto, mientras que el conjunto dirigido por el Gallego Insua busca salir del fondo y cambiar la imagen mostrada en las últimas fechas.
El presente del Guapo no es el esperado. Con apenas cinco puntos sobre 18 posibles, el equipo porteño atraviesa un inicio de campeonato con más dudas que certezas. Viene de caer 1-0 ante Platense en condición de visitante y acumula dos derrotas consecutivas que lo relegaron en la tabla. La falta de contundencia ofensiva y algunas desatenciones defensivas le han impedido consolidarse. En casa, sin embargo, intentará apoyarse en su gente para revertir la racha y dar un golpe ante uno de los protagonistas del grupo.
En la vereda opuesta, Tigre transita una realidad mucho más auspiciosa. El conjunto de Victoria se mantiene invicto en el certamen y suma 14 unidades, apenas una menos que el líder Independiente Rivadavia. En la jornada anterior igualó sin goles frente a Central Córdoba, en un duelo cerrado que dejó sensaciones encontradas. Aun así, el entrenador Diego Dabove valoró lo hecho por sus dirigidos y destacó el carácter del plantel en un torneo exigente.
"Fue un partido duro, nos faltó estar fluidos en los metros finales. El punto sirve para seguir invictos y arriba. Me voy conforme con el esfuerzo de los muchachos en lo actitudinal”, aseveró Diego Dabove en la conferencia post partido. Sus palabras reflejan la intención de sostener la regularidad como base para pelear el liderazgo hasta el final de la fase.
El choque promete intensidad y necesidades cruzadas: el local, urgido por escapar de los últimos puestos, y la visita, decidido a recuperar la cima. Un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en este tramo decisivo del Apertura.
Barracas Central vs. Tigre: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Barracas Central vs. Tigre: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
