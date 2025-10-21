Bayer Leverkusen vs. PSG, por la Champions League: resultado en vivo
El equipo alemán busca dar el golpe ante el poderoso conjunto parisino de Luis Enrique, que llega como líder y gran candidato.
El Bayer Leverkusen y el Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentan este martes en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26. El encuentro, que comenzará a las 16 en el BayArena, promete intensidad, goles y un contraste de estilos entre un equipo que busca afirmarse y otro que quiere confirmar su dominio.
El conjunto alemán, dirigido por Kasper Hjulmand, atraviesa un buen presente en la Bundesliga, donde viene de conseguir un triunfo agónico ante Mainz por 4-3, aunque en la Champions todavía no logró ganar. Dos empates consecutivos lo obligan a sumar de a tres si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación. Su propuesta ofensiva, liderada por jugadores jóvenes y veloces, como Ezequiel "Equi" Fernández y Claudio "Diablito" Echeverri, choca ahora con una de las plantillas más potentes del continente.
Del otro lado, el PSG de Luis Enrique llega con puntaje perfecto y la etiqueta de gran favorito. Con un arranque arrollador en el torneo europeo -victorias ante Barcelona (2-1) y Atalanta (4-0)-, el conjunto francés se apoya en su riqueza técnica y en la capacidad goleadora de Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. Pese a los empates recientes en la Ligue 1 ante Strasbourg y Lille, el equipo parisino mantiene su ritmo competitivo y viaja a Alemania decidido a mantener el liderazgo.
El partido tendrá también un condimento nostálgico: la última vez que ambos equipos se enfrentaron en Champions fue en 2014, cuando el PSG de Zlatan Ibrahimovic y Javier Pastore se impuso con contundencia. Once años después, el Leverkusen busca revancha con un plantel renovado. El duelo en el BayArena no solo pondrá frente a frente a dos realidades distintas, sino que puede definir buena parte del destino del grupo.
Mientras los alemanes necesitan una victoria para mantener viva la ilusión, el PSG busca consolidar su lugar entre los grandes y dar otro paso hacia la clasificación. Una cita imperdible para los amantes del fútbol europeo y, especialmente, para los que siguen de cerca el camino de los argentinos en las principales ligas del mundo.
Willian Pacho abrió el marcador para el equipo parisino:
Aleix García Serrano igualó el encuentro para el conjunto alemán:
Désiré Doué puso en ventaja nuevamente al PSG:
Khvicha Kvaratskhelia estiró la ventaja:
Doblete de Doué para poner cifras de goleada:
Bayer Leverkusen vs. PSG: probables formaciones
- Bayer Leverkusen: Flekken, Arthur, Andrich, Belocian, Bade, Equi Fernández, García, Grimaldo, Poku, Maza, Kofane. DT: Kasper Hjulmand.
- PSG: Chevalier, Mendes, Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Kang-in, Vitinha, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Ramos. DT: Luis Enrique.
Bayer Leverkusen vs. PSG: otros datos
- Horario: 16:00.
- Estadio: BayArena
- Arbitro: Jesus Gil Manzano
- TV: ESPN 3 y Disney+.
