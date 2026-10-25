Boca venció agónicamente a Independiente y quedó como escolta en la zona A

La victoria le otorga a Boca un envión anímico fundamental en la antesala de una semana determinante. Antes de enfocarse en la gran final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el "Xeneize" deberá afrontar el choque más esperado del ámbito local: en la próxima fecha recibirá a River en La Bombonera para disputar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Por su parte, Independiente buscará recuperarse rápidamente del golpe recibido en casa cuando le toque visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela.