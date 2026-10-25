Boca venció agónicamente a Independiente y quedó como escolta en la zona A
El Xeneize se impuso por 1-0 sobre la hora en Avellaneda por la fecha 14 gracias al primer tanto del "Jagger" Herra en el club. En la próxima jornada recibirá a River en el Superclásico.
Boca festejó un triunfo de esos que valen oro en el tramo decisivo del campeonato. En un clásico vibrante disputado en Avellaneda por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el conjunto de la Ribera se impuso por 1-0 ante Independiente de forma agónica y dio un paso clave para asegurar su pasaje a la fase final del certamen.
El héroe de la jornada fue el juvenil Facundo "Jagger" Herrera, quien apareció a los 43 minutos de la segunda mitad para convertir el único gol del compromiso. El tanto no solo desató el delirio de la parcialidad azul y oro, sino que además significó el primer festejo en las redes de Herrera con la camiseta de la primera división de Boca.
Con este resultado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 27 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A y se acomodó como único escolta del líder Instituto de Córdoba. Por el lado del "Rojo", el elenco conducido por Jadson Viera quedó estancado en las 19 unidades en la octava colocación, ocupando de momento el último cupo de clasificación a los playoffs.
La victoria le otorga a Boca un envión anímico fundamental en la antesala de una semana determinante. Antes de enfocarse en la gran final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el "Xeneize" deberá afrontar el choque más esperado del ámbito local: en la próxima fecha recibirá a River en La Bombonera para disputar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Por su parte, Independiente buscará recuperarse rápidamente del golpe recibido en casa cuando le toque visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Jagger Herrera apareció de palomita sobre la hora y le dio el triunfo a Boca:
Formaciones de Independiente vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 17.00.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Adrián Franklin.
TV: ESPN Premium.
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