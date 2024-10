Boca vs. Argentinos Juniors por la Liga Profesional de Fútbol: horario, formaciones y TV

Boca no atraviesa un buen momento deportivo y, como si esto fuera poco, aún no define quién será su próximo entrenador. Mientras Mariano Herrón ejerce esa posición de manera interina, Fernando Gago confirmó -desde México- no haber sido contactado por el club que preside Juan Román Riquelme, poniéndole fin a las especulaciones que indicaban que llegaría al Xeneize.