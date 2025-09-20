Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Por su parte, el equipo santiagueño, dirigido por Omar De Felippe, llega con un registro similar al de Boca en el Clausura (tres victorias, cuatro empates y una derrota), aunque se encuentra un puesto por debajo debido a la diferencia de gol. A pesar de haber cortado una racha positiva con una derrota ante Riestra por el torneo y otra ante Vélez por la Supercopa, el Ferroviario ha demostrado su capacidad para sumar puntos fuera de casa. Ahora buscarán recuperarse y volver a ser protagonistas.