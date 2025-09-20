Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 21:15 de este domingo, un Xeneize más confiado recibe al Ferroviario en la Bombonera, por la novena fecha del certamen doméstico.
Este domingo a las 21:15, Boca recibirá a Central Córdoba en la Bombonera, en un encuentro que encuentra al Xeneize en plena recuperación de su nivel. El equipo, que venía de su peor racha histórica con 12 partidos sin victorias, ha logrado encadenar tres triunfos y un valioso empate, lo que le ha dado un respiro en su lucha por la cima.
El fin de semana pasado, el conjunto de Miguel Ángel Russo empató 1-1 con Rosario Central en un atractivo partido que incluyó un duelo entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Con 13 puntos, el Xeneize se ubica tercero en su zona y se ha reubicado en la lucha por el Clausura y por la Tabla Anual, donde ahora comparte el segundo puesto con Central (46 unidades cada uno), lo que es crucial para clasificar a las copas internacionales del próximo año.
Boca llega con un envión anímico, tras haber conseguido tres victorias consecutivas antes del empate: 3-0 a Independiente Rivadavia, 2-0 a Banfield y 2-0 a Aldosivi. Uno de los principales artífices de esta mejora es Leandro Paredes, quien se ha convertido en una pieza clave en el mediocampo.
Por su parte, el equipo santiagueño, dirigido por Omar De Felippe, llega con un registro similar al de Boca en el Clausura (tres victorias, cuatro empates y una derrota), aunque se encuentra un puesto por debajo debido a la diferencia de gol. A pesar de haber cortado una racha positiva con una derrota ante Riestra por el torneo y otra ante Vélez por la Supercopa, el Ferroviario ha demostrado su capacidad para sumar puntos fuera de casa. Ahora buscarán recuperarse y volver a ser protagonistas.
Formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Boca vs. Central Córdoba: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Estadio: La Bombonera
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario