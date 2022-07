El refuerzo que quiere Riquelme para Boca rompió el silencio

A pesar del interés del Xeneize, el defensor se mantuvo al margen de las negociaciones y expresó que "sería una falta de respeto" hablar de su futuro en plena competencia con el club de Florencio Varela.

"Es una felicidad enorme que un club como Boca se fije en mí, pero sería una falta de respeto que se hable de un futuro cuando estoy en Defensa y Justicia, que es un club que yo quiero mucho. Hoy en día, estoy con la cabeza acá. Si se da, bienvenido sea", manifestó Frías.

"Trato de estar al margen del interés de Boca. Le pedí a mi representante que no me diga nada, que si se da me lo comunique, pero mientras tanto quiero estar enfocado acá. Volví de una lesión y para estar en un club como Boca tengo que estar en mi máximo nivel, estoy tranquilo", sostuvo.

El futbolista fue titular en el encuentro del Halcón ante el Rojo y marcó un tanto en la victoria por 2 a 1. Pasó a ser casi una prioridad para el Consejo de Fútbol xeneize, que a la salida de su capitán le sumó la venta de Gastón Ávila al Royal Antwerp de Bélgica. ¿Se dará su pase en este mercado?