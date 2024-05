Qué necesita Boca para clasificar al Mundial de Clubes 2025

Virtualmente clasificado, el Xeneize llegó a octavos de final en la edición 2021 (3 partidos ganados, 3 empates) y 2022 (3 partidos ganados y 3 empates) y accedió a la final del 2023 (4 encuentros ganados, 7 empates). Sin embargo, no se clasificó a la Copa Libertadores 2024, aunque sí a la Sudamericana, torneo que no suma puntos en este ranking. De esta manera, solo le queda esperar que sus principales perseguidores no lo alcancen en la tabla acumuluda que da un cupo.