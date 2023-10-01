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Superclásico: River le ganó 2-0 a Boca en La Bombonera

Foto: TELAM

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Superclásico: River le ganó 2-0 a Boca en La Bombonera
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En un partido que tuvo de todo, el Millonario fue suuperior y se impuso cómo visitante con los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz.

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EN VIVO

River Plate, vigente campeón del fútbol argentino, venció esta tarde a Boca Juniors por 2 a 0 en La Bombonera en el superclásico de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El venezolano Salomón Rondón abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo y Enzo Díaz definió el juego ya en tiempo agregado de la segunda etapa.

Rondón abrió el marcador:

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El 2-0 de Enzo Díaz

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Las estadísticas de Boca 0 - River 2

River vs Boca - M1
Fuente: Sofascore

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Superclásico Boca vs River: resultado en vivo

Superclásico Boca vs River: minuto a minuto

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45+5'ST - ¡GOL DE RIVER! ENZÓ DÍAZ LIQUIDÓ EL PARTIDO EN LA BOMBONERA

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45+3'ST - SE LO PERDIÓ RIVER: TRAS UNA GRAN JUGADA CIOLECTIVA, COLIDIO ERRÓ UN GOL INSÓLITO

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45'ST - SE JUEGAN SEIS MINUTOS MÁS EN LA BOMBONERA

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35'ST - EL EQUIPO DE JORGE ALMIRÓN ES SUPERIOR Y SE ACERCA AL EMPATE

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25'ST - BAJÓ LA INTENSIDAD DEL PARTIDO: BOCA BUSCA EL EMPATE PERO NO PUEDE LLEGAR CON CLARIDAD

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15'ST - RIVER HIZO PIE EN EL PARTIDO Y EMPAREJÓ EL COMPLEMENTO

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5'ST - JORGE ALMIRÓN MOVIÓ EL BANCO EN EL COMPLEMENTO Y BOCA SALIÓ CON OTRA MENTALIDAD PARA IGUALAR EL ENCUENTRO

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1'ST - ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO EN LA BOMBONERA! RIVER LE GANA 1-0 A BOCA CON GOL DE RONDÓN

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45+4'PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! CON GOL DE RONDÓN, RIVER LE GANA 1-0 A BOCA EN LA BOMBONERA

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45'PT - SE JUEGAN CUATRO MINUTOS MÁS EN LA BOMBONERA

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40'PT - ¡GOL DE RIVER! ENZO PÉREZ PETÉO, SALOMÓN RONDÓN DESVIÓ Y ABRIÓ EL MARCADOR EN LA BOMBONERA

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37'PT - OTRA CLARA DEL PIPA: BOCA SE ACOMODÓ EN EL PARTIDO E INTENTA IMPONERSE EN EL CAMPO

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30'PT - ¡LO TUVO BOCA! GRAN JUGADA COLECTIVA QUE TERMINÓ EN UN CABEZAZO DE BANEDETTO CONTROLADO POR ARMANI: SIGUE 0-0

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20'PT - RIVER ESTÁ MEJOR Y BUSCA PONERSE EN VENTAJA: BOCA ESPERA E INTENTA SALIR DE CONTRA

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10'PT - RIVER SALIÓ CON TODO Y BUSCA IMPONERSE EN LA BOMBONERA

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1'PT - ¡ARRANCÓ EL SUPERCLÁSICO! EN LA BOMBONERA YA JUEGAN BOCA-RIVER

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Los equipos ya están en la cancha

En instantes, Boca y River juegan el Superclásico del fútbol argentino.

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Equipos confirmados para Boca y River

Los 11 de Boca para recibir a River en la Bombonera

Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nahuel Valentini y Marcelo Saracchi; Lucas Blondel, Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Darío Benedetto y Lucas Janson.

Los 11 de River para visitar a Boca en la Bombonera

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Manuel Lanzini, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; y Salomón Rondón.

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Todo listo para el Superclásico

Boca y River chocan este domingo desde las 14 horas en una nueva edición del Superclásico argentino. Esta vez, el encuentro es en la Bombonera y en el marco de la fecha 7 de la Copa de la Liga.

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