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Superclásico: River le ganó 2-0 a Boca en La Bombonera
MinutoUno
En un partido que tuvo de todo, el Millonario fue suuperior y se impuso cómo visitante con los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz.
EN VIVO
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15:59
45+5'ST - ¡GOL DE RIVER! ENZÓ DÍAZ LIQUIDÓ EL PARTIDO EN LA BOMBONERA
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15:58
45+3'ST - SE LO PERDIÓ RIVER: TRAS UNA GRAN JUGADA CIOLECTIVA, COLIDIO ERRÓ UN GOL INSÓLITO
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15:53
45'ST - SE JUEGAN SEIS MINUTOS MÁS EN LA BOMBONERA
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15:42
35'ST - EL EQUIPO DE JORGE ALMIRÓN ES SUPERIOR Y SE ACERCA AL EMPATE
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15:33
25'ST - BAJÓ LA INTENSIDAD DEL PARTIDO: BOCA BUSCA EL EMPATE PERO NO PUEDE LLEGAR CON CLARIDAD
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15:25
15'ST - RIVER HIZO PIE EN EL PARTIDO Y EMPAREJÓ EL COMPLEMENTO
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15:15
5'ST - JORGE ALMIRÓN MOVIÓ EL BANCO EN EL COMPLEMENTO Y BOCA SALIÓ CON OTRA MENTALIDAD PARA IGUALAR EL ENCUENTRO
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15:08
1'ST - ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO EN LA BOMBONERA! RIVER LE GANA 1-0 A BOCA CON GOL DE RONDÓN
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14:48
45+4'PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! CON GOL DE RONDÓN, RIVER LE GANA 1-0 A BOCA EN LA BOMBONERA
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14:45
45'PT - SE JUEGAN CUATRO MINUTOS MÁS EN LA BOMBONERA
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14:40
40'PT - ¡GOL DE RIVER! ENZO PÉREZ PETÉO, SALOMÓN RONDÓN DESVIÓ Y ABRIÓ EL MARCADOR EN LA BOMBONERA
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14:37
37'PT - OTRA CLARA DEL PIPA: BOCA SE ACOMODÓ EN EL PARTIDO E INTENTA IMPONERSE EN EL CAMPO
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14:31
30'PT - ¡LO TUVO BOCA! GRAN JUGADA COLECTIVA QUE TERMINÓ EN UN CABEZAZO DE BANEDETTO CONTROLADO POR ARMANI: SIGUE 0-0
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14:20
20'PT - RIVER ESTÁ MEJOR Y BUSCA PONERSE EN VENTAJA: BOCA ESPERA E INTENTA SALIR DE CONTRA
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14:13
10'PT - RIVER SALIÓ CON TODO Y BUSCA IMPONERSE EN LA BOMBONERA
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14:12
1'PT - ¡ARRANCÓ EL SUPERCLÁSICO! EN LA BOMBONERA YA JUEGAN BOCA-RIVER
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13:57
Los equipos ya están en la cancha
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13:46
Equipos confirmados para Boca y River
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13:19
Todo listo para el Superclásico
River Plate, vigente campeón del fútbol argentino, venció esta tarde a Boca Juniors por 2 a 0 en La Bombonera en el superclásico de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.
El venezolano Salomón Rondón abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo y Enzo Díaz definió el juego ya en tiempo agregado de la segunda etapa.
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