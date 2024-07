Boca vs. Independiente del Valle por Copa Sudamericana: resultado en vivo

Como ya ocurrió en el partido de ida en Ecuador, el Xeneize no podrá contar con los refuerzos para el segundo semestre ya que por un error en el horario, no mandó la planilla tiempo y Diego Martínez no tendrá a Gary Medel, Tomás Belmonte y compañía. Sin embargo, el DT podrá contar con Edinson Cavani, quien en el duelo anterior no pudo estar por una molestia.

Por su parte, Independiente del Valle intentará repetir lo que ocurrió en la Copa Libertadores en el año 2016. En ese momento, el equipo ecuatoriano no solo ganó en Quito sino que también lo hizo por 3-2 en La Bombonera.

Resultado en vivo de Boca vs Independiente del Valle

Cómo ver en vivo Boca vs Independiente del Valle

El partido será transmitido únicamente por DSports, la señal de Directv. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación Directv GO.