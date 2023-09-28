34'ST - ¡LO TUVO EL PIPA! BENEDETTO NO LOGRÓ CABECEAR CON COMODIDAD: SIGUE 0-0
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30'ST - INGRESÓ DARÍO BENEDETTO EN LUGAR DE MIGUEL MERENTIEL
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24'ST - ¡LO TUVO BOCA! GRAN REMATE DE BARCO Y CAVANI NO LA PUDO EMPUJAR
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20'ST - PARTIDO MÁS PAREJO EN LA BOMBONERA: PALMEIRAS SE SIENTE MÁS CÓMODO EN EL COMPLEMENTO
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10'ST - CON EL EMPUJE DE LA GENTE BOCA SIGUE INTENTANDO Y BUSCA ABRIR EL MARCADOR
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1'ST - ¡ARRANCÓ EL COMPLEMENTO! BOCA Y PALMEIRAS YA JUEGAN LOS SEGUNDOS 45 MINUTOS
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45+3'PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! BOCA Y PALMEIRAS IGUALAN SIN GOLES EN LA BOMBONERA
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47'PT - ¡NO SE PUEDE CREER! GRAN CABEZAZO DE CAVANI QUE SE FUE AL LADO DEL PALO
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45'PT - SE JUEGAN TRES MINUTOS MÁS EN LA BOMBONERA
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40'PT - SE LO PERDIÓ EQUI FERNÁNDEZ: EL VOLANTE INGRESÓ AL ÁREA Y NO PUDO DEFINIR CON COMODIDAD
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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera
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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera
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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera
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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera
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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera
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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera
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40'PT - SE LO PERDIÓ EQUI FERNÁNDEZ: EL VOLANTE INGRESÓ AL ÁREA Y NO PUDO DEFINIR CON COMODIDAD35'PT - BAJÓ LA INTENSIDAD EN EL PARTIDO: BOCA TIENE LA PELOTA MIENTRAS QUE PALMEIRAS INTENTA SALIR DE CONTRA
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25'PT - PARTIDO MUY PAREJO EN LA BOMBONERA: AMBOS EQUIPOS SE PRESTAN LA PELOTA
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18'PT - ¡OTRA CLARA PARA EL XENEIZE! MEDINA NO LLEGÓ A CONECTAR UN GRAN PASE DE CAVANI
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15'PT - ¡CERCA BOCA! GRAN CENTRO DE BARCO Y MEJOR CABEZAZO DE CAVANI: SE FUE AL LADO DEL PALO
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4'PT - ¡LO TUVO PALMEIRAS! GRAN JUGADA DEL VISITANTE QUE DEFINIÓ ARTUR Y SE FUE MUY CERCA
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1'PT - ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! EN LA BOMBONERA YA JUEGA BOCA VS PALMEIRAS
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Boca con equipo confirmado
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Cómo llegaron Boca y Palmeiras a las semifinales
En el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores, Boca, obsesionado por conquistar la tan ansiada séptima, recibe este jueves a Palmeiras de Brasil, rival al que venció en tres ocasiones.
El encuentro se juega desde las 21:30 en La Bombonera, arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, quien es asistido en el VAR por el chileno Juan Lara, y la televisación a través de Fox Sports y la plataforma Star+.
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