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Boca y Palmeiras igualaron sin goles en La Bombonera

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Boca
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El equipo de Jorge Almirón fue superior a su rival pero no pudo marcar cómo local: la serie se define este jueves 5 de octubre a las 21.30 en San Pablo.

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EN VIVO

En el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores, Boca, obsesionado por conquistar la tan ansiada séptima, recibe este jueves a Palmeiras de Brasil, rival al que venció en tres ocasiones.

El encuentro se juega desde las 21:30 en La Bombonera, arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, quien es asistido en el VAR por el chileno Juan Lara, y la televisación a través de Fox Sports y la plataforma Star+.

Resultado en vivo de Boca vs Palmeiras

Minuto a minuto EN VIVO de Boca vs Palmeiras

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34'ST - ¡LO TUVO EL PIPA! BENEDETTO NO LOGRÓ CABECEAR CON COMODIDAD: SIGUE 0-0

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30'ST - INGRESÓ DARÍO BENEDETTO EN LUGAR DE MIGUEL MERENTIEL

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24'ST - ¡LO TUVO BOCA! GRAN REMATE DE BARCO Y CAVANI NO LA PUDO EMPUJAR

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20'ST - PARTIDO MÁS PAREJO EN LA BOMBONERA: PALMEIRAS SE SIENTE MÁS CÓMODO EN EL COMPLEMENTO

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10'ST - CON EL EMPUJE DE LA GENTE BOCA SIGUE INTENTANDO Y BUSCA ABRIR EL MARCADOR

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1'ST - ¡ARRANCÓ EL COMPLEMENTO! BOCA Y PALMEIRAS YA JUEGAN LOS SEGUNDOS 45 MINUTOS

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45+3'PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! BOCA Y PALMEIRAS IGUALAN SIN GOLES EN LA BOMBONERA

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47'PT - ¡NO SE PUEDE CREER! GRAN CABEZAZO DE CAVANI QUE SE FUE AL LADO DEL PALO

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45'PT - SE JUEGAN TRES MINUTOS MÁS EN LA BOMBONERA

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40'PT - SE LO PERDIÓ EQUI FERNÁNDEZ: EL VOLANTE INGRESÓ AL ÁREA Y NO PUDO DEFINIR CON COMODIDAD

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35'PT - BAJÓ LA INTENSIDAD EN EL PARTIDO: BOCA TIENE LA PELOTA MIENTRAS QUE PALMEIRAS INTENTA SALIR DE CONTRA

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25'PT - PARTIDO MUY PAREJO EN LA BOMBONERA: AMBOS EQUIPOS SE PRESTAN LA PELOTA

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18'PT - ¡OTRA CLARA PARA EL XENEIZE! MEDINA NO LLEGÓ A CONECTAR UN GRAN PASE DE CAVANI

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15'PT - ¡CERCA BOCA! GRAN CENTRO DE BARCO Y MEJOR CABEZAZO DE CAVANI: SE FUE AL LADO DEL PALO

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4'PT - ¡LO TUVO PALMEIRAS! GRAN JUGADA DEL VISITANTE QUE DEFINIÓ ARTUR Y SE FUE MUY CERCA

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1'PT - ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! EN LA BOMBONERA YA JUEGA BOCA VS PALMEIRAS

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Boca con equipo confirmado

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Cómo llegaron Boca y Palmeiras a las semifinales

El Xeneize, que persigue un torneo que conquistó por última vez en 2007 con Juan Román Riquelme como capitán, genio y figura, se instaló entre los cuatro mejores del continente luego de haberse adjudicado el Grupo F y en los mano a mano dejó en el camino de Nacional de Montevideo y Racing Club de Avellaneda, en ambos casos en series de penales.

El Verdao, por su parte, que ganó la Libertadores dos veces seguidas en las recientes ediciones de 2020 y 2021 (la primera había sido en 1999), se quedó con el Grupo C y luego eliminó a Atlético Mineiro y a Deportivo Pereira de Colombia.

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