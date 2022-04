KO de Tyson Fury a Dillian Whyte en su despedida

Whyte, víctima de su tercera derrota en 31 peleas, intentó incorporarse desde la lona pero no pudo evitar el tambaleo, por lo que el árbitro Mark Lyson decretó con buen criterio el final de la pelea.

Fury, de 33 años, reafirmó lo declarado en la previa acerca de su retiro con este combate en Wembley: "Se lo prometí a mi esposa, que iba a terminar en casa. Se lo debía también a los fanáticos. Esto fue todo para mí, creo que fue mi última pelea", declaró en el éxtasis de los festejos sobre el ring.

