Carlos Tevez, crítico tras la eliminación de Boca: "Uno no ve bien al club"

Además, el Apache trajo al recuerdo su etapa como futbolista y la presión que recibía cuando las cosas no salían bien. "Yo estuve cuando esta gestión nos pegaba muy duro si no hacíamos un buen papel o si no clasificábamos… No me gustaría que nadie se sienta ofendido porque no es bueno estar de ese lado", señaló, recordando las fuertes críticas que recibió por parte de Riquelme cuando aún vestía la azul y oro.

Tevez vistió la camiseta de Boca en tres períodos distintos (2001-2004, 2015-2016 y 2018-2021), cosechando un total de 11 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental del mismo año y la Copa Sudamericana 2004. Su legado en el club es indiscutible, pero su relación con la actual dirigencia nunca fue la mejor, especialmente desde que Riquelme asumió como vicepresidente e influyó en varias decisiones futbolísticas.

La eliminación de Boca en la segunda fase del repechaje de la Copa Libertadores no solo significó un golpe anímico y deportivo, sino que además lo dejó sin competencias internacionales para toda la temporada 2025. En caso de haber superado esta instancia, el Xeneize al menos se hubiese asegurado su presencia en la Copa Sudamericana, pero ahora deberá concentrarse únicamente en el ámbito local.

Este traspié encendió alarmas en el club y generó una ola de cuestionamientos hacia el plantel y el cuerpo técnico, con Fernando Gago en la mira tras el fracaso copero. Además, se profundizó la grieta entre los hinchas, ya que algunos defienden la gestión de Riquelme mientras que otros la critican con dureza, señalando que Boca, con su historia y jerarquía, no puede permitirse quedar afuera de las competencias continentales tan tempranamente.