Central Córdoba vs. Banfield por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Este domingo, desde las 20:15, el Taladro va en busca de acceder a los playoffs ante un Ferroviario que tiene su lugar casi asegurado.
La definición de la Zona A del Torneo Clausura tendrá un capítulo vibrante en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Banfield este domingo 16 de noviembre en el Estadio Alfredo Terrera, por la decimosexta y última fecha de la fase regular. El duelo es crucial: el Ferroviario necesita sumar para asegurar su lugar en los octavos de final, mientras que el Taladro está obligado a conseguir los tres puntos si quiere seguir con vida en el certamen.
Central Córdoba, el equipo de Omar De Felippe, llega a este compromiso en una posición ventajosa, ubicado tercero en el Grupo A con 23 puntos. El conjunto santiagueño buscará hacer valer su localía y una victoria confirmaría su pasaje a los playoffs. El Ferroviario atraviesa un buen momento, sustentado en una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, incluyendo el empate sin goles frente a Independiente Rivadavia en la jornada anterior.
En la otra vereda, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se juega el todo o nada. Actualmente en el noveno puesto del grupo con 20 puntos, el Taladro se encuentra a solo una unidad de la zona de clasificación. El equipo del Sur necesita imperiosamente la victoria para meterse entre los ocho mejores. Con 14 goles a favor en el torneo y un promedio de 0.93 goles por partido, Banfield no solo buscará el triunfo, sino también mejorar su registro ofensivo, intentando reponerse de la derrota sufrida ante Aldosivi en su último encuentro.
Central Córdoba vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 20:15
- Estadio: Alfredo Terrera de Santiago del Estero
- Árbitro: Andrés Merlos
- Transmisión: ESPN Premium
