Central Córdoba vs. Banfield por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En la otra vereda, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se juega el todo o nada. Actualmente en el noveno puesto del grupo con 20 puntos, el Taladro se encuentra a solo una unidad de la zona de clasificación. El equipo del Sur necesita imperiosamente la victoria para meterse entre los ocho mejores. Con 14 goles a favor en el torneo y un promedio de 0.93 goles por partido, Banfield no solo buscará el triunfo, sino también mejorar su registro ofensivo, intentando reponerse de la derrota sufrida ante Aldosivi en su último encuentro.