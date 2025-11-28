Central Córdoba vs. Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
En medio de la polémica que sus directivos mantienen con la AFA y tras una severa sanción, el Pincha visita al Ferroviario en un partido decisivo.
Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se miden este sábado, desde las 21:30, en el Estadio Madre de Ciudades, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan al cruce con antecedentes polémicos en los octavos de final: el Ferroviario eliminó a San Lorenzo en un partido que generó controversia, mientras que el Pincha (Estudiantes) avanzó tras un escandaloso encuentro contra Rosario Central en Arroyito, donde le hizo el "pasillo de espaldas" luego de haber sido sancionado por AFA.
El encuentro de este sábado, que será arbitrado por Yael Falcón Pérez, promete ser un duelo caliente con sabor a revancha y polémica.
Cómo llegan Central Córdoba y Estudiantes a este cruce
El equipo santiagueño se clasificó tras terminar cuarto en la Zona A, lo que lo llevó a un duro enfrentamiento de octavos contra San Lorenzo. El partido terminó 2-1 a favor de Central Córdoba, con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín. Sin embargo, el encuentro quedó empañado por las decisiones del árbitro Nazareno Arasa.
Tras la victoria, el entrenador Omar de Felippe defendió a su plantel, haciendo una fuerte crítica a la prensa: "Nos pegaron mucho durante todo el año. Está bien... pero tenemos que ver que hay un buen equipo también".
Por su parte, Estudiantes consiguió la clasificación por la mínima (1-0 con gol de Edwuin Cetré) en Arroyito, donde visitó a Rosario Central, reciente campeón de la tabla anual. Los jugadores del "Pincha" generaron un escándalo nacional al realizar el pasillo de honor de espaldas a sus rivales.
Esta acción no pasó desapercibida: el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió sancionar a los futbolistas involucrados y al directivo Juan Sebastián Verón. Conocido el castigo, el dirigente no aceptó pasivamente. Convocó a una reunión con el plantel y se pronunció públicamente contra la AFA, denunciando haber recibido "graves amenazas".
En el aspecto meramente deportivo, Estudiantes deberá cubrir la baja de Mikel Amondarain, quien fue expulsado. Su lugar será ocupado por Santiago Ascacibar. Se espera un fuerte acompañamiento para el Pincha, con 4.000 hinchas confirmados en el Estadio Madre de Ciudades.
Probables formaciones del duelo
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
Central Córdoba vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 21.30
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Silvio Trucco
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: Madre de Ciudades
