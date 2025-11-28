Central Córdoba vs. Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

pasillo estudiantes central

Esta acción no pasó desapercibida: el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió sancionar a los futbolistas involucrados y al directivo Juan Sebastián Verón. Conocido el castigo, el dirigente no aceptó pasivamente. Convocó a una reunión con el plantel y se pronunció públicamente contra la AFA, denunciando haber recibido "graves amenazas".

chiqui tapia veron

En el aspecto meramente deportivo, Estudiantes deberá cubrir la baja de Mikel Amondarain, quien fue expulsado. Su lugar será ocupado por Santiago Ascacibar. Se espera un fuerte acompañamiento para el Pincha, con 4.000 hinchas confirmados en el Estadio Madre de Ciudades.

Probables formaciones del duelo

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba vs. Estudiantes: datos del partido

Hora: 21.30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Madre de Ciudades